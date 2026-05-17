— Ligue 1 : le verdict tombe ce soir. Lille, Lyon et Rennes visent la C1, Le Havre, Auxerre et Nice jouent leur survie

La Ligue 1 rend son verdict final ce dimanche soir avec les neuf matchs de la 34e et dernière journée programmés à 21h. Le titre est déjà attribué au Paris Saint-Germain, Lens est assuré de terminer deuxième, Nantes et Metz sont déjà relégués, mais tout n’est pas encore figé. Sont encore en jeu la dernière place directe en Ligue des champions, le billet pour les tours qualificatifs de la C1, les places en Ligue Europa, l’accès éventuel à la Ligue Conférence et la lutte pour éviter le barrage de maintien.

Le PSG champion, Lens déjà en Ligue des champions

Le suspense ne concerne plus les deux premières places. Le PSG, avec 76 points, est sacré champion de France. Lens, deuxième avec 67 points, ne peut plus être rejoint et a déjà validé son retour en Ligue des champions. La bataille européenne commence donc réellement à partir de la troisième place, actuellement occupée par Lille.

Lille a son destin en main pour la Ligue des champions

Troisième avec 61 points, Lille reçoit Auxerre avec un objectif : gagner pour verrouiller la qualification directe en phase de ligue de la Ligue des champions. Les trois premiers de Ligue 1 accèdent directement à cette phase de ligue, tandis que le quatrième devra passer par un tour de qualification puis un barrage pour rejoindre la compétition. Lille conserve une courte avance sur Lyon, quatrième avec 60 points, et Rennes, cinquième avec 59 points. Un succès contre Auxerre mettrait fin à tous les calculs. En cas de faux pas, l’OL et Rennes peuvent encore bouleverser le podium.

Lyon veut doubler Lille, Rennes peut encore rêver

Lyon reçoit Lens dans un match à très gros enjeu. L’OL sait qu’une victoire peut lui offrir la troisième place si Lille ne gagne pas. À défaut, le club rhodanien cherchera à sécuriser la quatrième place, celle qui ouvre la porte des tours qualificatifs de la Ligue des champions. Rennes, de son côté, se déplace à Marseille avec une possibilité plus étroite mais réelle. Les Bretons peuvent encore accrocher la Ligue des champions, mais ils doivent gagner au Vélodrome et compter sur des résultats favorables à Lille et Lyon.

OM-Rennes, le choc qui peut tout changer pour l’Europe

Marseille, sixième avec 56 points, reçoit Rennes dans l’un des matchs les plus importants de la soirée. Une victoire permettrait à l’OM de revenir à hauteur des Bretons et très probablement de les dépasser grâce à une meilleure différence de buts. Marseille pourrait alors grimper à la cinquième place, synonyme de Ligue Europa. En cas de nul ou de défaite, l’OM resterait exposé à Monaco. Le club de la Principauté, septième avec 54 points, se déplace à Strasbourg et peut encore revenir sur Marseille, surtout si les Olympiens s’inclinent. La différence de buts donne toutefois un avantage net à l’OM en cas d’égalité.

Monaco attend Lens… et surveille Nice

Monaco est déjà assuré de finir au pire septième, car Strasbourg, huitième avec 50 points, ne peut plus le rattraper. Mais la septième place ne garantit pas automatiquement l’Europe. Tout dépendra aussi de la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice.

Si Lens gagne la Coupe de France, son billet européen sera redistribué par le championnat, puisque les Sang et Or sont déjà qualifiés pour la Ligue des champions. Dans ce cas, la septième place deviendra européenne et offrira un barrage de Ligue Conférence. Si Nice remporte la Coupe de France, les Aiglons prendront directement le billet de Ligue Europa réservé au vainqueur de la Coupe, et le septième de Ligue 1 pourrait rester sans Coupe d’Europe.

En bas, Nantes et Metz sont déjà condamnés

Le bas de tableau est presque joué. Nantes, 17e avec 23 points, et Metz, 18e avec 16 points, ne peuvent plus revenir sur les équipes devant eux. Leur relégation directe est actée. Le dernier suspense concerne donc la 16e place, celle du barragiste, qui devra affronter une équipe de Ligue 2 pour sauver sa place dans l’élite.

Le Havre, Auxerre et Nice veulent éviter le barrage

Trois clubs sont directement concernés par cette lutte : Le Havre, 14e avec 32 points, Auxerre, 15e avec 31 points, et Nice, 16e avec 31 points. Le Havre se déplace à Lorient, Auxerre va à Lille, Nice reçoit Metz.

Le Havre a un point d’avance et donc le meilleur matelas. Une victoire assure le maintien direct. Un nul peut suffire, mais le club normand devra surveiller les résultats d’Auxerre et de Nice. Une défaite ouvrirait la porte à un basculement, notamment si Auxerre ou Nice prennent des points.

Auxerre a l’avantage de la différence de buts

Auxerre possède le même nombre de points que Nice, mais une différence de buts bien meilleure : -12 contre -23. Cet écart peut peser lourd dans une dernière journée où les égalités au classement sont d’abord départagées par la différence entre buts marqués et encaissés.Face à Lille, Auxerre joue donc une rencontre à double enjeu : obtenir son maintien direct et, dans le même temps, perturber la course lilloise à la Ligue des champions. Une victoire placerait l’AJA dans une position très favorable. Un nul pourrait suffire selon les autres résultats. Une défaite l’exposerait fortement si Nice prend au moins un point.

Nice doit gagner et espérer

Nice est dans la position la plus inconfortable. Les Aiglons reçoivent Metz, déjà relégué, mais n’ont pas le droit de perdre. Une victoire ou un nul sont presque indispensables pour éviter le barrage, sachant qu’Auxerre a un déplacement très périlleux à Lille.

Le scénario idéal pour Nice est simple : battre Metz et voir Auxerre ou Le Havre lâcher des points. En cas de nul, Nice devra espérer une défaite d’Auxerre. En cas de défaite, le club azuréen restera très probablement barragiste. Un situation qui serait bien inconfortable avant sa finale de Coupe de France contre Lens vendredi prochain.

Le multiplex est à suivre ce soir sur Ligue 1+ à 21h00.