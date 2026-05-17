La CPI dément des mandats d’arrêt contre des responsables israéliens et recadre un média israélien

La Cour pénale internationale (CPI) a fermement démenti dimanche des informations de presse affirmant que de nouveaux mandats d’arrêt avaient été émis contre plusieurs responsables politiques et militaires israéliens pour des crimes présumés contre des Palestiniens.

Dans une note adressée aux journalistes, la porte-parole de la CPI, Oriane Maillet, a déclaré que les informations publiées par le quotidien israélien Haaretz étaient « inexactes ».

« La Cour dément la délivrance de nouveaux mandats d’arrêt dans le cadre de la situation dans l’État de Palestine », a précisé la représentante de l’institution judiciaire internationale basée à La Haye.

L’article du journal israélien affirmait que cinq responsables israéliens supplémentaires faisaient désormais l’objet de mandats d’arrêt liés aux enquêtes de la CPI sur les violences dans les territoires palestiniens. La Cour n’a toutefois donné aucun détail supplémentaire sur l’état exact de ses procédures en cours.

La question des enquêtes de la CPI concernant Israël et les territoires palestiniens demeure extrêmement sensible sur le plan diplomatique et politique. Israël conteste depuis longtemps la compétence de la Cour dans ce dossier et rejette les accusations visant ses dirigeants ou son armée.

Les investigations de la CPI portent notamment sur des crimes présumés commis dans les territoires palestiniens dans le contexte du conflit israélo-palestinien, qui s’est encore intensifié avec la guerre à Gaza.

Ce démenti intervient dans un climat international particulièrement tendu autour des actions judiciaires internationales liées au conflit, alors que plusieurs organisations de défense des droits humains continuent de réclamer des poursuites contre les responsables des violences commises des deux côtés.