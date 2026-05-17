Lula veut renforcer ses liens avec Trump malgré leurs profonds désaccords

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré vouloir développer une relation plus étroite avec le président américain Donald Trump, estimant que ce rapprochement pourrait favoriser les investissements américains au Brésil et éviter de nouvelles tensions commerciales.

Dans un entretien accordé au Washington Post, Lula a expliqué que sa relation personnelle avec Donald Trump pourrait également contribuer à protéger le Brésil contre d’éventuelles sanctions ou hausses de droits de douane imposées par Washington.

Le dirigeant brésilien a toutefois insisté sur le fait que leurs divergences politiques restaient profondes. Il a rappelé son opposition à une guerre contre l’Iran, son désaccord avec l’intervention américaine au Venezuela et sa condamnation de ce qu’il qualifie de « génocide » en Palestine.

« Mes désaccords politiques avec Trump n’interfèrent pas avec ma relation avec lui en tant que chef d’État », a affirmé Lula. Il a ajouté souhaiter avant tout que les États-Unis traitent le Brésil « avec respect » et reconnaissent pleinement la légitimité démocratique de son gouvernement.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de relations parfois tendues entre Brasília et Washington depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les deux pays ont récemment connu des différends sur les questions commerciales, notamment autour des droits de douane visant certains produits brésiliens.

Malgré leurs différences idéologiques marquées, Lula semble miser sur une approche pragmatique afin de préserver les intérêts économiques du Brésil et maintenir un dialogue direct avec Washington dans un contexte international de plus en plus polarisé.

Cette stratégie illustre également la volonté du président brésilien de maintenir un équilibre diplomatique délicat entre ses relations avec les États-Unis, la Chine et les autres grandes puissances mondiales, alors que le Brésil cherche à renforcer son influence sur la scène internationale.