Un superpétrolier transportant du brut irakien reprend sa route vers le Vietnam après une escale forcée

Le superpétrolier Agios Fanourios I poursuit sa route vers le Vietnam pour livrer une cargaison de pétrole brut irakien, après avoir été brièvement retenu dans le golfe d’Oman, selon des données de suivi maritime.

Le navire, battant pavillon maltais, avait quitté le détroit d’Ormuz le 10 mai avant de faire demi-tour le lendemain, puis de reprendre son trajet le 16 mai. Il est désormais attendu à la raffinerie de Nghi Son le 30 mai.

D’après les données de transport, le navire aurait été intercepté pendant plusieurs jours dans le cadre d’opérations américaines liées à l’application de sanctions et du blocus visant l’Iran.

Le Commandement central américain a indiqué que cette intervention s’inscrivait dans une stratégie plus large de contrôle des flux maritimes dans la région, particulièrement dans les zones sensibles du golfe d’Oman et du détroit d’Ormuz, où transitent une part importante des exportations mondiales de pétrole.

L’incident illustre la persistance des tensions géopolitiques autour des routes énergétiques, dans un contexte déjà marqué par des rivalités régionales et des sanctions économiques internationales.

Malgré cette interruption, le navire a repris sa route sans dommages signalés et devrait respecter son calendrier d’arrivée initial selon les estimations actuelles du trafic maritime.