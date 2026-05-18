Un séisme dans le sud-ouest de la Chine fait deux morts et provoque des évacuations massives

Un séisme de magnitude 5,2 a frappé tôt lundi la région autonome du Guangxi, dans le sud-ouest de la Chine, provoquant la mort d’au moins deux personnes et l’évacuation de plus de 7 000 habitants de la ville de Liuzhou.

Selon les médias d’État chinois, treize bâtiments se sont effondrés après la secousse, tandis qu’une personne reste portée disparue. Quatre autres personnes ont été hospitalisées, sans que leur pronostic vital ne soit engagé.

Les secours poursuivent les opérations de recherche dans les zones les plus touchées, notamment dans le village de Taiyang, où plusieurs infrastructures ont subi d’importants dégâts.

Les autorités ferroviaires ont également signalé des perturbations dans les transports, des inspections étant en cours pour vérifier l’état des infrastructures ferroviaires après le tremblement de terre.

Malgré les dégâts matériels, les médias officiels ont indiqué que les réseaux de communication, l’alimentation électrique, l’approvisionnement en eau et en gaz ainsi que la circulation routière fonctionnaient normalement dans la zone sinistrée.

La Chine est régulièrement touchée par des séismes, notamment dans ses régions montagneuses du sud-ouest et de l’ouest, situées sur plusieurs zones d’activité tectonique importantes.