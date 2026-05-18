Kim Jong-un veut transformer la frontière avec la Corée du Sud en « forteresse imprenable »

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à renforcer massivement les positions militaires le long de la frontière avec la Corée du Sud afin d’en faire une « forteresse imprenable », selon des propos rapportés lundi par les médias d’État nord-coréens.

D’après l’agence officielle KCNA, Kim Jong-un s’exprimait dimanche lors d’une réunion réunissant les commandants de divisions et de brigades de l’armée nord-coréenne.

Le dirigeant a affirmé que le renforcement des unités de première ligne et d’autres forces stratégiques était indispensable pour « dissuader plus efficacement la guerre ». Il a également insisté sur la nécessité d’adapter l’armée aux évolutions des conflits modernes.

Kim Jong-un a demandé une réforme du système d’entraînement militaire et une extension des exercices pratiques afin de moderniser les concepts opérationnels de l’armée nord-coréenne. Il a aussi appelé les forces armées à rester constamment vigilantes face à ce qu’il a qualifié « d’ennemi juré », expression régulièrement utilisée par Pyongyang pour désigner la Corée du Sud.

Les tensions restent particulièrement fortes entre les deux pays, qui demeurent techniquement en guerre depuis le conflit de 1950-1953. La guerre de Corée s’était achevée par un simple armistice et non par un traité de paix définitif.

Ces nouvelles déclarations interviennent dans un contexte régional déjà tendu, marqué par la multiplication des essais de missiles nord-coréens et par le renforcement de la coopération militaire entre États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.

Le ministère sud-coréen de l’Unification n’a pas immédiatement réagi en détail aux propos de Kim Jong-un, mais Séoul suit de près les mouvements militaires nord-coréens le long de la frontière lourdement militarisée séparant les deux États.