Le procès du vaste détournement de fonds à la CTM s’ouvre enfin à Fort-de-France

L’un des plus importants dossiers financiers qu’ait connu la Martinique arrive devant la justice. Le tribunal correctionnel de Fort-de-France examine à partir de ce lundi le cœur de l’affaire des détournements de fonds à la Collectivité territoriale de Martinique, une escroquerie estimée à plus de 3,2 millions d’euros sur des aides destinées à des personnes en situation de handicap.

Six prévenus, considérés comme les principaux protagonistes du dossier, doivent comparaître durant cette audience très attendue. Parmi eux figurent notamment une ancienne agente de la CTM soupçonnée d’avoir orchestré le système, son entourage proche ainsi qu’un conseiller bancaire. L’enquête porte sur des faits présumés de détournement de fonds publics, faux administratifs, blanchiment et recel.

Des millions d’euros issus des aides au handicap

Selon les investigations, les fonds auraient été siphonnés entre 2019 et 2024 au sein de la Direction de l’autonomie de la CTM, chargée notamment de la gestion de la prestation de compensation du handicap (PCH). Les enquêteurs évoquent un système reposant sur de faux dossiers, des documents falsifiés et des virements frauduleux vers différents bénéficiaires complices.

Une partie de l’argent détourné aurait servi à financer un train de vie particulièrement élevé : véhicules, dépenses luxueuses, achats divers et mouvements bancaires importants figurent dans le dossier judiciaire. Plusieurs condamnations ont déjà été prononcées ces dernières semaines dans le cadre de procédures de plaider-coupable, avec des peines de prison aménagées, des amendes et des confiscations de biens.

Une affaire devenue hautement sensible en Martinique

Le dossier provoque une onde de choc politique et institutionnelle sur l’île en raison du montant des sommes détournées et de leur origine : des aides publiques destinées à des personnes vulnérables. La CTM avait elle-même déposé plainte après la découverte des anomalies lors d’investigations internes menées fin 2024.

Ce procès doit désormais permettre à la justice de déterminer les responsabilités exactes des principaux mis en cause et de comprendre comment un tel système a pu fonctionner durant plusieurs années sans être détecté plus tôt. En Martinique, cette affaire est déjà considérée comme l’un des plus importants scandales financiers locaux de ces dernières années.