Olivier Giroud rejoint la BBC comme consultant pour la Coupe du monde 2026

Olivier Giroud va retrouver la Coupe du monde, mais cette fois derrière un micro. L’ancien international français fera partie du dispositif de la BBC pour le Mondial 2026, organisé du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Un champion du monde français dans le dispositif britannique

Le champion du monde 2018 Olivier Giroud sera consultant pour la BBC pendant la Coupe du monde 2026. Le groupe audiovisuel public britannique a dévoilé une partie de son équipe pour la compétition, avec un casting particulièrement prestigieux. L’ancien attaquant des Bleus rejoindra notamment Alan Shearer, Wayne Rooney, Micah Richards, Joe Hart, Ellen White, César Azpilicueta ou encore Benni McCarthy. Un panel de figures bien connues du football international, chargé d’accompagner les téléspectateurs britanniques tout au long du tournoi.

Un profil très familier du public anglais

À 39 ans, Olivier Giroud connaît parfaitement le football anglais. Passé par Arsenal puis Chelsea, avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2021, le Français garde une image très forte outre-Manche. Son expérience en Premier League, son parcours européen et son statut de meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France devraient donner du poids à ses analyses. Giroud apportera aussi son vécu des grands tournois, lui qui a disputé plusieurs compétitions majeures avec les Bleus.

Une nouvelle étape dans sa reconversion médiatique

Ce rôle de consultant pourrait marquer une étape importante dans la reconversion d’Olivier Giroud. Même s’il n’a pas encore officiellement tourné la page de sa carrière de joueur, cette expérience avec la BBC confirme son intérêt croissant pour les médias. Sa personnalité, son expérience internationale et sa connaissance du très haut niveau en font un profil attractif pour une grande chaîne comme la BBC, qui mise sur des consultants capables de parler à la fois tactique, vestiaire et pression des grands rendez-vous.

La BBC sort les grands moyens pour le Mondial

Pour cette Coupe du monde 2026, la BBC partagera la diffusion de la compétition au Royaume-Uni avec ITV. Les deux chaînes préparent une couverture très ambitieuse pour ce Mondial inédit, le premier organisé avec 48 équipes.

La finale, prévue le 19 juillet, sera diffusée par les deux groupes. Dans cette bataille d’audience, la qualité des consultants sera un élément central du dispositif éditorial.