SOCIÉTÉ Drames et catastrophes

Fusillade devant une mosquée à San Diego : des enfants évacués

18 mai 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
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Fusillade devant une mosquée à San Diego : des enfants évacués

Une importante opération de police a été déclenchée ce lundi à San Diego après des signalements de coups de feu près de l’Islamic Center of San Diego, dans le quartier de Clairemont. Plusieurs personnes pourraient avoir été touchées. Le secteur a rapidement été bouclé par les forces de l’ordre, avec une forte présence policière et l’intervention d’unités spécialisées.

Des images aériennes ont montré des enfants évacués du site, certains se tenant par la main, tandis que de nombreux véhicules de police encerclaient le complexe religieux. Le centre islamique abrite notamment l’école Al Rashid, ce qui a renforcé l’urgence de l’opération d’évacuation. 

L’un des principaux lieux de culte musulmans du comté

L’Islamic Center of San Diego est l’un des principaux lieux de culte musulmans du comté. Situé dans un quartier mêlant habitations, commerces et restaurants, le site accueille des activités religieuses, éducatives et communautaires tout au long de la semaine. 

À ce stade, les circonstances exactes de la fusillade restent à établir. L’identité du ou des auteurs, le mobile éventuel et le nombre précis de victimes n’ont pas encore été officiellement communiqués.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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