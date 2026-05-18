Fusillade devant une mosquée à San Diego : des enfants évacués

Une importante opération de police a été déclenchée ce lundi à San Diego après des signalements de coups de feu près de l’Islamic Center of San Diego, dans le quartier de Clairemont. Plusieurs personnes pourraient avoir été touchées. Le secteur a rapidement été bouclé par les forces de l’ordre, avec une forte présence policière et l’intervention d’unités spécialisées.

Des images aériennes ont montré des enfants évacués du site, certains se tenant par la main, tandis que de nombreux véhicules de police encerclaient le complexe religieux. Le centre islamique abrite notamment l’école Al Rashid, ce qui a renforcé l’urgence de l’opération d’évacuation.

L’un des principaux lieux de culte musulmans du comté

L’Islamic Center of San Diego est l’un des principaux lieux de culte musulmans du comté. Situé dans un quartier mêlant habitations, commerces et restaurants, le site accueille des activités religieuses, éducatives et communautaires tout au long de la semaine.

À ce stade, les circonstances exactes de la fusillade restent à établir. L’identité du ou des auteurs, le mobile éventuel et le nombre précis de victimes n’ont pas encore été officiellement communiqués.