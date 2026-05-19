Tensions Chine-Taïwan à Genève : Pékin dénonce la présence du ministre taïwanais en marge de l’assemblée de l’OMS

La Chine a vivement dénoncé lundi la présence du ministre taïwanais des Affaires étrangères à Genève, où se tient cette semaine l’Assemblée mondiale de la santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pékin accuse Taïwan de chercher à attirer l’attention internationale à travers des « activités séparatistes ».

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Chia-lung est arrivé en Suisse dimanche, accompagné du ministre de la Santé Shih Chung-liang. Leur présence intervient en marge de la 79e Assemblée mondiale de la santé, organisée à Genève du 18 au 23 mai.

Depuis 2017, Taïwan est exclu de cette assemblée en raison de l’opposition de Pékin, qui considère l’île comme faisant partie de son territoire. Malgré cette exclusion, Taipei continue d’envoyer des délégations et d’organiser des rencontres parallèles lors de l’événement annuel.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a critiqué avec virulence l’initiative taïwanaise, affirmant que ces démarches n’étaient qu’un moyen de « s’immiscer dans les conférences internationales » et les a qualifiées de « comportement de petits clowns ». Pékin estime que ces actions sont vouées à l’échec et ne font qu’exposer Taïwan à l’humiliation.

De son côté, le gouvernement taïwanais rejette fermement les revendications de souveraineté de la Chine et affirme que Pékin n’a aucun droit de représenter l’île sur la scène internationale. Taipei insiste sur la nécessité d’une participation pleine et entière aux institutions mondiales de santé.

Le président taïwanais Lai Ching-te a diffusé un message vidéo lors d’un forum organisé en marge de l’assemblée, soulignant que la participation de Taïwan à l’OMS permettrait de mieux garantir le droit à la santé de ses citoyens et de renforcer la coopération sanitaire mondiale.

Ce nouvel épisode illustre une fois de plus les tensions diplomatiques persistantes entre Pékin et Taipei, alors que les enjeux de santé mondiale et de coopération internationale continuent de se croiser avec les rivalités politiques entre les deux parties.