Un agent de l’ICE inculpé au Minnesota après la fusillade d’un migrant vénézuélien

Les procureurs du Minnesota ont inculpé lundi un agent de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) pour agression en lien avec la fusillade d’un migrant vénézuélien survenue en janvier à Minneapolis, dans un dossier sensible lié au durcissement des politiques migratoires menées sous l’administration de Donald Trump.

L’agent, identifié comme Christian Castro, fait face à quatre chefs d’accusation d’agression au deuxième degré avec arme dangereuse ainsi qu’à une accusation de fausse déclaration criminelle, a annoncé la procureure du comté de Hennepin, Mary Moriarty, lors d’une conférence de presse.

L’incident remonte au 14 janvier, lors d’une opération fédérale d’immigration à Minneapolis. Selon les éléments cités par les autorités locales et des sources judiciaires, un ressortissant vénézuélien, Julio Cesar Sosa-Celis, a été blessé par balle lors de l’intervention. L’affaire s’inscrit dans une vaste campagne fédérale de contrôle migratoire ayant suscité de fortes tensions dans la région.

Au départ, les autorités fédérales avaient affirmé que les agents avaient été attaqués par les migrants, évoquant notamment l’usage d’une pelle ou d’un manche à balai. Mais des éléments vidéo et des enquêtes ultérieures ont remis en cause cette version, selon les informations rapportées par plusieurs médias et enquêteurs, conduisant à l’abandon des poursuites contre les migrants initialement inculpés.

La procureure Mary Moriarty affirme que les preuves montrent que la victime ne représentait pas de menace au moment des tirs et que l’agent aurait ouvert le feu sans justification suffisante. Elle a également indiqué qu’une balle aurait traversé plusieurs pièces avant de s’arrêter dans une chambre d’enfant, soulignant la dangerosité de la situation.

Les autorités du comté ont par ailleurs annoncé un mandat d’arrêt national contre Christian Castro, une mesure rare dans ce type d’affaire impliquant un agent fédéral. Ce dossier intervient dans un contexte de fortes tensions entre les autorités locales du Minnesota et les agences fédérales sur la conduite des opérations d’immigration.

L’affaire continue de susciter un débat national sur la responsabilité des forces fédérales et la transparence des opérations migratoires, alors que plusieurs enquêtes connexes restent en cours dans l’État du Minnesota.