HSBC ouvre une ligne de crédit de 4 milliards de dollars pour soutenir l’expansion mondiale des technologies propres chinoises

La banque HSBC Holdings a annoncé lundi la mise en place d’une ligne de crédit dédiée de 4 milliards de dollars destinée à soutenir l’expansion internationale des entreprises chinoises actives dans les technologies durables et de transition.

Ce financement vise plusieurs secteurs stratégiques, notamment les énergies propres, les centres de données, les véhicules électriques et l’intelligence artificielle. L’objectif affiché est d’accompagner les entreprises chinoises dans leur développement à l’étranger tout en accélérant la diffusion des technologies bas carbone.

Déjà premier exportateur mondial de technologies solaires et de batteries, la Chine cherche à consolider son leadership dans les technologies vertes à l’échelle mondiale. Pékin encourage ses entreprises à s’imposer sur les marchés internationaux dans un contexte de transition énergétique accélérée.

Dans ce cadre, HSBC Holdings a indiqué vouloir faciliter l’accès au crédit pour les entreprises concernées, simplifier les procédures d’approbation et proposer des solutions financières adaptées à leurs besoins spécifiques. La banque affirme ainsi vouloir accompagner la croissance de secteurs considérés comme stratégiques pour l’avenir.

Cette initiative intervient alors que la demande mondiale en technologies propres continue de progresser, portée notamment par la baisse des coûts de l’énergie solaire et éolienne. Les tensions géopolitiques liées à la guerre en Iran contribuent également à renforcer l’intérêt pour les énergies renouvelables, perçues comme plus stables et moins exposées aux chocs pétroliers.

Selon des estimations citées par HSBC, les ventes mondiales de véhicules électriques pourraient dépasser 26 millions d’unités en 2026. Par ailleurs, la consommation électrique des centres de données pourrait presque doubler d’ici 2030, atteignant environ 945 térawattheures, sous l’effet de la croissance de l’intelligence artificielle et du numérique.

Avec ce nouveau mécanisme de financement, la banque britannique entend se positionner au cœur de la transition énergétique mondiale, tout en accompagnant l’expansion internationale des acteurs chinois dans un secteur de plus en plus concurrentiel.