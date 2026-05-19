Météo : pluie sur une large moitié nord, soleil plus généreux dans le sud ce mardi

Une nouvelle perturbation traverse la France ce mardi avec un temps humide et parfois pluvieux sur une grande moitié nord du pays. Le parapluie restera indispensable entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l’Île-de-France et jusqu’à la Champagne-Ardenne. Les pluies les plus marquées sont attendues entre la Normandie et les Hauts-de-France avec jusqu’à 10 mm de précipitations dans la journée.

Les régions situées au sud d’un axe allant d’Arcachon à Colmar seront davantage épargnées par cette dégradation. Quelques averses pourront circuler localement mais les conditions resteront globalement plus sèches et plus agréables que dans le nord du pays.

Le soleil résistera surtout dans l’extrême sud avec de belles éclaircies attendues entre le sud-ouest, le pourtour méditerranéen et la Corse. Des villes comme Biarritz, Toulouse, Marseille, Nice ou Ajaccio profiteront de plusieurs heures de soleil malgré quelques passages nuageux.