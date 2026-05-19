L’Iran exige des réparations de guerre et le départ des forces américaines dans sa nouvelle offre de paix

L’Iran a dévoilé les grandes lignes de sa dernière proposition de paix adressée aux États-Unis, affirmant qu’elle comprend notamment des réparations pour les destructions causées par la guerre, le retrait des forces américaines proches de son territoire et la fin des hostilités dans toute la région, y compris au Liban.

Selon les médias d’État iraniens cités mardi par Reuters, Téhéran réclame également la levée des sanctions économiques imposées par Washington, le déblocage des avoirs iraniens gelés à l’étranger ainsi que la fin du blocus exercé par les forces américaines dans certaines zones stratégiques.

Cette proposition intervient alors qu’un cessez-le-feu fragile continue de tenir après plusieurs semaines de frappes menées par les États-Unis et Israël contre des cibles iraniennes et alliées dans la région. Malgré ces opérations militaires, des responsables iraniens affirment que le pays conserve l’essentiel de ses capacités militaires.

Selon une source iranienne citée par Reuters, Washington aurait montré une certaine ouverture concernant le déblocage partiel des fonds iraniens gelés ainsi que certaines activités nucléaires civiles. En revanche, les États-Unis refuseraient toujours d’accorder une exemption concernant les sanctions pétrolières imposées à Téhéran.

La nouvelle initiative iranienne semble également viser une désescalade régionale plus large. Les médias d’État évoquent un arrêt des affrontements sur « tous les fronts », notamment au Liban, où les tensions se sont fortement aggravées depuis le début du conflit impliquant l’Iran, Israël et les États-Unis.

Ces discussions interviennent dans un contexte diplomatique particulièrement tendu, quelques heures après les déclarations du président américain Donald Trump affirmant avoir suspendu une attaque prévue contre l’Iran afin de laisser une chance aux négociations sur le nucléaire.

Malgré les signaux d’ouverture affichés des deux côtés, les divergences restent importantes, notamment sur les sanctions économiques, la présence militaire américaine au Moyen-Orient et les garanties exigées par Téhéran concernant son programme nucléaire et sa sécurité régionale.