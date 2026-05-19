Raúl Rocha et Fátima Bosch bannis à Cannes : nouveau fiasco pour Miss Univers

Décidément, rien ne se passe comme prévu pour Raúl Rocha et Fátima Bosch. Après le fiasco monégasque, voilà que le copropriétaire de Miss Univers et la très contestée Miss Universe 2025 ont connu une nouvelle humiliation, cette fois à Cannes.

Raúl Rocha et Fátima Bosch devaient participer, le 17 mai dernier, à un événement organisé au Carlton, en marge du Festival de Cannes. Une soirée mondaine, estampillée glamour, où était notamment annoncé Tony Parker, légende du basket français. Mais le duo n’aurait finalement pas été autorisé à prendre part à l’événement.

Un revers spectaculaire, qui ressemble fort à la conséquence directe des révélations publiées par Entrevue, reprises dans Nice Matin, autour de la présence annoncée de Raúl Rocha au Carlton. Dans notre article du 12 mai, nous nous étonnions qu’un établissement aussi prestigieux que le Carlton, et qu’une personnalité aussi respectée que Tony Parker, puissent se retrouver associés, même indirectement, à un événement où figurait le nom de Raúl Rocha, copropriétaire de Miss Univers aujourd’hui au centre d’un scandale judiciaire mexicain extrêmement sensible.

Le Carlton rattrapé par l’affaire Raúl Rocha

L’image était embarrassante : d’un côté, le Carlton, palace mythique de Cannes, symbole du luxe français et de la Croisette. De l’autre, Raúl Rocha, homme d’affaires mexicain dont le nom est associé, au Mexique, à des accusations liées aux cartels, au crime organisé, au trafic de carburant, au trafic d’armes, au blanchiment d’argent et à des connexions présumées avec des réseaux criminels. Il était donc légitime de se demander comment Raúl Rocha pouvait être mis en avant dans une soirée de prestige, au cœur du Festival de Cannes, aux côtés de personnalités publiques françaises.

Visiblement, la question n’est pas restée sans effet. Suite à la publication de notre article, Raúl Rocha et Fátima Bosch ont été tenus à distance de l’événement. Une mise à l’écart qui sonne comme un terrible camouflet pour l’organisation Miss Univers, déjà empêtrée dans les polémiques depuis des mois.

Fátima Bosch, Miss Univers illégitime, encore au cœur du malaise

La présence de Fátima Bosch n’arrangeait rien. La Mexicaine, couronnée Miss Univers 2025, reste au cœur d’une contestation depuis son élection. Omar Harfouch, membre du jury, avait démissionné en dénonçant un concours truqué q’il ne voulait pas cautionner. Preuves à l’appui, il avait annoncé la victoire de Miss Mexique avant la finale, en raison de conflits d’intérêts entre l’entourage de la candidate et Raúl Rocha. Depuis, d’autres membres du jury ont également semé le doute sur la légitimité du résultat. Louie Heredia a notamment affirmé ne pas avoir voté pour Fátima Bosch, tandis que Natalie Glebova a indiqué que la majorité du jury ne l’avait pas soutenue pour la victoire finale. Fátima Bosch n’arrivait donc pas à Cannes comme une reine de beauté incontestée, mais avec une couronne déjà lourdement fissurée.

Fátima Bosch se réfugie à Paris

Selon nos informations, après son interdiction de participer à l’événement du Carlton, Fátima Bosch s’est réfugiée à Paris. Loin des projecteurs cannois, loin des tapis rouges espérés, et surtout sans calendrier officiel connu. Une situation pour le moins embarrassante pour une Miss Univers censée incarner, quelques mois seulement après son élection, une présence internationale active. À ce stade, l’absence de calendrier public ressemble moins à une pause qu’à un vide. Plus de grand rendez-vous annoncé, plus de démonstration de force médiatique. Pour une reine de beauté dont la légitimité est déjà violemment contestée, cette mise en retrait forcée renforce l’impression d’un règne sous cloche, piloté dans l’urgence, au gré des scandales et des portes qui se ferment.

Avant Cannes, le fiasco de Monaco

Ce fiasco cannois arrive quelques jours seulement après un autre épisode embarrassant, cette fois à Monaco. Raúl Rocha et Fátima Bosch avaient annoncé leur participation à un gala de couture autour de la créatrice Giannina Azar. Là encore, l’événement devait servir de décor luxueux à une opération de réhabilitation d’image pour Miss Univers. Là encore, le résultat a été catastrophique.

Entrevue avait révélé que Raúl Rocha, pourtant recherché par la justice mexicaine, paradait à Monaco avec Fátima Bosch. L’article pointait déjà l’extrême malaise provoqué par la présence d’un copropriétaire de Miss Univers traînant derrière lui un dossier judiciaire aussi lourd. Le gala monégasque devait bénéficier d’une aura princière. Mais là encore, après que nous ayons alerté le Palais de Monaco sur la présence de Raúl Rocha, le prince Albert II, dont la présence avait été évoquée, n’est finalement pas venu. Une absence symboliquement désastreuse, tant elle a privé l’événement de la caution institutionnelle que l’organisation Miss Univers voulait lui associer.

Une opération de blanchiment d’image qui tourne au naufrage

Le schéma se répète donc. À Monaco, Miss Univers voulait s’offrir une image de prestige : elle a récolté un gala confidentiel, un prince absent et une polémique renforcée. À Cannes, Raúl Rocha et Fátima Bosch espéraient apparaître dans un cadre glamour, au Carlton, pendant le Festival, aux côtés de stars comme Tony Parker : ils se sont finalement retrouvés écartés de l’événement.

Pour Raúl Rocha, le revers est donc double. Quelques jours plus tôt, il devait s’afficher à Monaco dans un décor de haute couture. Il a dû se faire discret après les révélations d’Entrevue. À Cannes, même scénario : annoncé au Carlton, il aurait finalement été empêché d’y participer.

Pour Fátima Bosch, le fiasco est tout aussi violent. Venue pour exister dans le décor cannois, elle a finalement piteusement quitté la Croisette. Son repli à Paris, sans calendrier officiel apparent, donne à son règne des airs d’errance médiatique.

Désormais, partout où Raúl Rocha et Fátima Bosch tentent d’adosser Miss Univers à des lieux prestigieux, les scandales les rattrapent. Le conte de fées a tourné au naufrage mondain.

Englué dans les scandales, Raúl Rocha tente de museler Entrevue et le paparazzi Jordi Martin

Après les humiliations subies à Monaco puis à Cannes, Raúl Rocha se retrouve englué dans une série de scandales médiatiques et judiciaires. Et visiblement, ça ne lui plaît pas ! Lui et son entourage font tout pour museler ceux qui osent s’attaquer à lui et révéler son vrai visage.

Parmi les cibles : Entrevue, qui a publié plusieurs enquêtes sur le copropriétaire de Miss Univers, et Jordi Martin, paparazzi espagnol à l’origine des photos et de la vidéo publiées dans Entrevue montrant Raúl Rocha sur un yacht à Monaco, alors qu’il est recherché par les autorités mexicaines.

Depuis la publication de ces éléments, Jordi Martin affirme faire l’objet d’une campagne de dénigrement et de harcèlement numérique visant à remettre en cause sa crédibilité, son travail et ses motivations. Ces attaques sont relayées par des soutiens ou des proches de l’entourage de Raúl Rocha. Leur objectif : déplacer le débat vers la personnalité du photographe plutôt que répondre aux questions posées par la présence de Raúl Rocha à Monaco.

Entrevue également ciblé

Entrevue a également été touché par ces attaques. Après la publication de notre article sur Raúl Rocha à Monaco, notre comptes Instagram, ainsi que celui de Jordi Martin, ont été scandaleusement et arbitrairement suspendus, suite à un mystérieux signalement. Meta nous a accusés, ainsi que Jordi martin, d’enfreindre des droits d’auteur, alors que les photos et vidéos que nous avons publiées, prises par Jordi Martin, étaient notre propriété !

Après notre appel, et face à cette injustice qui ressemblait à une tentative de vengeance et de censure de Raùl Rocha, Instagram a finalement reconnu une erreur et rétabli notre compte Instagram, ainsi que celui de Jordi martin. Mais cette suspension temporaire pose la question de la liberté de la presse et de l’usage des signalements contre des contenus journalistiques sensibles, notamment lorsque ces contenus concernent des personnalités exposées et entourées de réseaux d’influence.

Une tentative de diversion ratée

Les attaques visant Jordi Martin et Entrevue, ayant notamment entraîné temporairement les suspensions de comptes Instagram, ont pour but évident de dissimuler la vérité. les questions de fond restent sans réponse claire : pourquoi Raúl Rocha était-il présent à Monaco ? Mais les pressions, signalements ou tentatives de censure et de discrédit ne changent rien à la réalité : Raúl Rocha et Miss Univers voulaient nous faire taire. À Monaco et Cannes, ce sont finalement eux qui ont été jetés aux oubliettes…