VIDÉO EXCLUSIVE – Recherché par la justice mexicaine, Raúl Rocha parade à Monaco avec Miss Univers

Monaco doit accueillir une soirée de prestige. Elle risque de se retrouver au cœur d’un embarras international. Ce 8 mai, la Principauté reçoit un événement présenté comme une célébration de la mode, avec la créatrice Giannina Azar, de la culture latino-américaine et de Miss Univers. Sur le papier, l’événement a tout pour plaire : haute couture, reines de beauté, invités mondains, créatrice de renom, robes spectaculaires, couronnes, luxe, yacht, Monaco en décor et glamour international. Une mise en scène parfaite ! Mais derrière ce tableau idyllique, deux invités font basculer l’événement dans une dimension beaucoup plus sombre : sont en effet annoncés Fátima Bosch, la Miss Univers 2025 illégitime, et Raúl Rocha, copropriétaire de Miss Univers recherché par la justice mexicaine.

Raúl Rocha, englué dans un scandale lié aux cartels mexicains et au crime organisé, aperçu sur un yacht à Monaco

La venue à Monaco de Raúl Rocha, aperçu ces jours-ci dans le yacht Euphoria II, avec Miss Univers, interroge fortement. Son arrivée en Principauté se déroule alors que son nom est associé à des accusations particulièrement graves au Mexique. Les faits reprochés touchent à la criminalité organisée, au blanchiment, au trafic d’armes, au trafic de carburant et au trafic de drogue. Le copropriétaire de Miss Universe a reconnu devant la justice mexicaine avoir participé financièrement à deux opérations de contrebande de carburant, en investissant des sommes importantes dans le huachicol avant de récupérer sa mise avec des bénéfices. Il présente cette implication comme limitée et financière, mais le dossier rapporté par El País décrit une réalité beaucoup plus lourde : une structure présumée de trafic de carburant, d’armes et de blanchiment, avec des connexions évoquées autour du CJNG et d’Unión Tepito, dans laquelle Rocha aurait joué un rôle de financeur.

Ce scandale éclabousse même la présidence mexicaine. Pour Claudia Sheinbaum, l’affaire est politiquement toxique : après avoir défendu la victoire de Fátima Bosch et demandé à ne pas la confondre avec l’enquête visant Raúl Rocha, la présidente mexicaine se retrouve confrontée à une situation embarrassante. En cause notamment, ses liens étroits avec le gouverneur de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, qu’elle soutenait, tout comme Raúl Rocha, mais qui a dû démissionner en raison de ses liens avec les cartels. Son image et sa crédibilité, tout comme celles de son « allié » Raúl Rocha, sont plus que jamais fragilisés.

Monaco, théâtre d’une opération de Miss Univers pour se racheter une respectabilité

À Monaco, cette toile de fond change tout : Miss Univers ne vient pas seulement avec une couronne contestée, mais avec un copropriétaire dont les propres aveux à la justice et les accusations rapportées au Mexique transforment le gala en affaire de réputation internationale. Ces scandales sont incompatibles avec l’image lisse que Miss Univers cherche à projeter sur les tapis rouges monégasques. C’est précisément pour cette raison que sa présence annoncée à Monaco interroge fortement, dans une Principauté où les questions de réputation, de finance, de conformité et de lutte contre le blanchiment sont particulièrement sensibles.

Sa présence à Monaco soulève donc légitimement une question : la Principauté est-elle en train d’offrir une scène de respectabilité à un dirigeant au cœur d’une tempête judiciaire et médiatique ?

La mécanique est bien connue. Lorsqu’une organisation ou une personnalité traverse une crise, elle cherche des décors pour faire oublier les scandales. Monaco en est un. La Principauté offre ce que peu de lieux peuvent offrir : prestige, luxe, visibilité internationale, carnet d’adresses, aura institutionnelle et image de respectabilité. Être vu à Monaco n’est jamais anodin. C’est précisément ce qui rend ce gala sensible, et on se demande comment la Principauté, si pointilleuse sur sa réputation, peut cautionner une telle opération de lavage d’image. Miss Univers arrive en Principauté avec une gagnante contestée, un président sous accusations très graves. La beauté, la couture, la philanthropie et le décor monégasque ne peuvent faire oublier tout cela. La question est donc parfaitement légitime : Monaco accueille-t-elle un événement prestigieux, ou prête-t-elle son décor à une opération de réhabilitation d’image ?

Fátima Bosch : une Miss Univers illégitime

La présence de Fátima Bosch ajoute une autre couche au malaise. Son élection de Miss Univers 2025 a été entachée par la triche et publiquement contestée par plusieurs membres du jury, notamment Omar Harfouch, qui a démissionné afin de dénoncer, preuves à l’appui, un manque de transparence, un concours totalement truqué et joué à l’avance, le tout sous fond de conflits d’intérêts et de connexions douteuses entre Raúl Rocha et le crime organisé. Dans ce contexte sulfureux, la venue de Miss Univers à Monaco ne peut pas être présentée comme une simple célébration de la beauté ou de la mode. Elle ressemble davantage à une opération de « blanchiment d’image » afin de montrer que l’organisation continue d’exister, malgré les scandales qui l’entourent. Le message recherché semble clair : Miss Univers veut rester dans la lumière et se racheter une vertu. Problème : cette lumière ne fait qu’éclairer encore un peu plus aussi ce que l’organisation préférerait peut-être laisser dans l’ombre.

Qui finance le tapis rouge ?

C’est la question la plus importante, et peut-être la plus embarrassante : qui paie réellement cette opération Miss Univers à Monaco ? Un événement de ce type ne se limite pas à une salle, quelques robes et une poignée d’invités. Il implique des voyages internationaux, des hébergements de luxe, des équipes de production, de la sécurité, de la communication, des relations publiques, des dîners privés, des prestations haut de gamme, des yachts et des déplacements organisés. La question du financement est donc centrale.

Quand le copropriétaire de Miss Univers est annoncé en Principauté alors que son nom est associé à des accusations de blanchiment et de trafics, il faut savoir qui paie, qui invite, qui reçoit, qui bénéficie de l’opération et qui accepte d’y associer son nom. La vraie question est donc : qui paie ce tapis rouge ? Une robe de haute couture ne peut pas couvrir des zones d’ombre. Un yacht ne peut pas transformer une polémique judiciaire en simple mondanité. Une couronne ne peut pas faire oublier la triche. La Principauté a construit une partie de son image sur le prestige et la probité. La vigilance devrait donc s’imposer.

Albert II annoncé : le risque d’un embarras princier

L’affaire devient encore plus sensible avec la possible présence du prince Albert II, annoncée par certains. Une hypothèse qui suffit à renforcer l’urgence d’une clarification autour de ce gala bien trouble. Le prince Albert II est-il au courant des zones d’ombre de l’événement auquel on veut le mêler ? Peut-il prendre le risque de voir son image et son prestige utilisés pour blanchir l’image ( voire blanchir autre chose ) d’une organisation en crise et en quête désespérée de respectabilité ? Rien n’est moins sûr, et on n’ose imaginer une seule seconde que son Altesse Sérénissime cautionne cela …

Le tapis rouge sous surveillance

Les organisateurs de l’événement sont désormais placés face à leurs responsabilités. Ce qui se joue à Monaco dépasse la soirée elle-même. L’événement dira si la Principauté accepte d’être utilisée comme théâtre de respectabilité par une organisation décrédibilisée par les scandales judicaires, ou si elle impose à ceux qui sollicitent son prestige un minimum de clarté. Dans une affaire où se croisent accusations de blanchiment, trafics présumés, concours contesté, yacht, haute couture, philanthropie et image princière, la communication ne peut pas remplacer la transparence. Les sourires et les robes ne suffiront pas…

Fátima Bosch à Monaco (à gauche)