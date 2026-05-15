Flavie Flament accuse Patrick Bruel de viol et dépose plainte pour des faits remontant à 1991

L’animatrice et autrice Flavie Flament a annoncé ce vendredi avoir déposé plainte pour viol contre Patrick Bruel pour des faits qu’elle affirme avoir subis en 1991, alors qu’elle était âgée de 16 ans. Dans un message publié sur Instagram, la journaliste explique vouloir « que la vérité éclate » et « que justice soit rendue ». La plainte, déposée avec constitution de partie civile devant le tribunal judiciaire de Paris, vise à obtenir l’ouverture d’une information judiciaire.

Selon le récit publié par Mediapart, Flavie Flament accuse le chanteur de l’avoir reçue dans son appartement parisien au début des années 1990, à l’époque de la « bruelmania ». Elle affirme avoir perdu connaissance après avoir consommé un thé offert par l’artiste, avant de se réveiller dans un état de sidération. L’animatrice dit avoir vécu depuis avec la conviction d’avoir été « droguée et violée ». Patrick Bruel conteste fermement ces accusations et assure, par la voix de ses avocats, n’avoir « jamais drogué » ni « agressé » Flavie Flament.

Une affaire qui relance les accusations visant Patrick Bruel

Cette plainte intervient dans un contexte déjà extrêmement sensible pour Patrick Bruel. Ces derniers mois, plusieurs enquêtes de presse ont relayé les témoignages de nombreuses femmes accusant le chanteur de violences sexuelles ou d’agressions sexuelles présumées. Selon Mediapart, une trentaine de témoignages auraient été recueillis, tandis que plusieurs procédures judiciaires seraient actuellement en cours en France et en Belgique. Le chanteur bénéficie de la présomption d’innocence.

Figure engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre les violences sexuelles, Flavie Flament avait déjà marqué l’opinion en 2016 avec son livre « La Consolation », dans lequel elle accusait le photographe David Hamilton de l’avoir violée lorsqu’elle était adolescente. Aujourd’hui, elle affirme vouloir parler « pour la jeune fille qu’elle était » mais aussi « pour toutes les autres femmes sorties du silence ».