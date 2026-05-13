Golshifteh Farahani : mais qui est donc cette actrice iranienne proche d’Emmanuel Macron ?

Le nom de Golshifteh Farahani est apparu dans une polémique autour d’Emmanuel et Brigitte Macron. D’après le journaliste Florian Tardif, il existe une relation entre le président de la République et l’actrice franco-iranienne, décrite comme « intense mais platonique ». Cette relation aurait principalement reposé sur des échanges de messages. Elle aurait provoqué des tensions dans le couple présidentiel, jusqu’à nourrir l’explication autour de la séquence filmée en mai 2025, lors de l’arrivée d’Emmanuel et Brigitte Macron au Vietnam. Une question brûle désormais sur toutes les lèvres : qui est donc Golshifteh Farahani ?

Golshifteh Farahani, une actrice née à Téhéran

Golshifteh Farahani est née le 10 juillet 1983 à Téhéran, en Iran. Son vrai prénom est Rahavard Farahani. Elle vient d’une famille d’artistes. Son père, Behzad Farahani, est acteur et metteur en scène. Sa sœur, Shaghayegh Farahani, est également actrice. Avant le cinéma, Golshifteh Farahani étudie la musique, notamment le piano. Elle commence très jeune sa carrière d’actrice.

Des débuts précoces dans le cinéma iranien

Golshifteh Farahani débute au cinéma à l’adolescence. Elle se fait remarquer dans Le Poirier, du réalisateur Dariush Mehrjui, alors qu’elle n’a qu’une quinzaine d’années. Elle devient ensuite l’une des actrices importantes du cinéma iranien. Elle tourne dans plusieurs films remarqués, dont Boutique, M for Mother, Half Moon et À propos d’Elly, d’Asghar Farhadi. Son jeu, sa présence à l’écran et son parcours artistique lui permettent rapidement d’obtenir une reconnaissance au-delà de l’Iran.

Le passage à Hollywood avec Ridley Scott

Sa carrière internationale prend un tournant en 2008 avec Mensonges d’État, réalisé par Ridley Scott. Elle y joue aux côtés de Leonardo DiCaprio et Russell Crowe. Ce rôle lui donne une visibilité mondiale. Il marque aussi une rupture avec les autorités iraniennes. Après cette période, Golshifteh Farahani quitte l’Iran et s’installe en Europe, notamment en France.

Une carrière entre France, États-Unis et cinéma d’auteur

Depuis son installation hors d’Iran, Golshifteh Farahani a multiplié les rôles internationaux. Elle a notamment joué dans Syngué Sabour pierre de patience, Paterson, Les Filles du soleil, Un divan à Tunis, Frère et Sœur, Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar, Extraction et Extraction 2. Son parcours mélange donc cinéma d’auteur, productions françaises, films internationaux et grosses productions américaines.

Une figure de la diaspora iranienne

Golshifteh Farahani est aussi connue pour ses prises de position en faveur des libertés en Iran, en particulier celles des femmes. Son départ d’Iran, son refus de certaines contraintes imposées aux artistes et son engagement public ont fait d’elle une figure importante de la diaspora iranienne. Elle est régulièrement associée aux combats pour la liberté d’expression, la liberté artistique et les droits des femmes iraniennes.