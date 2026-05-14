L’Égypte obtient un prêt de 1,5 milliard de dollars pour soutenir son énergie et son alimentation

L’Égypte et la Société internationale islamique de financement du commerce ont signé un accord de prêt de 1,5 milliard de dollars destiné à renforcer la sécurité alimentaire et énergétique du pays.

Le financement provient de la Société internationale islamique de financement du commerce et sera réparti entre deux secteurs clés de l’économie égyptienne.

Selon le ministre de la Planification, Ahmed Rostom, environ 700 millions de dollars seront alloués à l’Autorité générale d’approvisionnement en matières premières (GASC), chargée notamment des importations alimentaires stratégiques comme le blé.

Les 800 millions restants iront à la Société générale égyptienne du pétrole afin de soutenir les importations et stabiliser le secteur énergétique.

Ce nouvel accord s’inscrit dans une coopération financière de long terme : depuis 2008, l’ITFC a approuvé plus de 24 milliards de dollars de financements en faveur de l’Égypte, couvrant à la fois l’énergie, l’alimentation et le soutien aux petites et moyennes entreprises.

Le pays dépend fortement de ces mécanismes de financement pour sécuriser ses importations alimentaires et énergétiques, dans un contexte de pressions économiques persistantes et de volatilité des marchés mondiaux.