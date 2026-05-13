VIIDÉO – «Les gens n’ont pas besoin de Mbappé pour savoir pour qui voter» : Marine Le Pen répond au capitaine des Bleus

Nouvel épisode dans le clash à distance entre Kylian Mbappé et le Rassemblement national. Interrogée par Thomas Sotto, Marine Le Pen a réagi aux propos du capitaine de l’équipe de France, qui s’est de nouveau exprimé dans Vanity Fair sur le climat politique français et sur la montée du RN. Dans cet entretien, Mbappé défend l’idée qu’un footballeur, même star internationale, reste d’abord un citoyen concerné par ce qui se passe dans son pays.

À l’antenne, Thomas Sotto a lancé le sujet en rappelant le positionnement très clair du joueur : « Vivre ensemble, se comprendre, s’accepter, c’est pas simple, Marine Le Pen. Et il y en a un qui ne votera pas pour vous, il l’a redit à Vanity Fair, c’est Kylian Mbappé. » Le journaliste a ensuite cité le capitaine des Bleus : « Je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes. »

Puis Thomas Sotto a posé la question directement à Marine Le Pen : « Qu’est-ce que vous lui répondez ? »

Marine Le Pen : « Qu’il continue. Moi, ça me va bien »

Marine Le Pen a choisi l’ironie, déclarant :« Kylian Mbappé… Moi, quand il dit qu’on ne va pas gagner les élections, ça me rassure, parce qu’il est parti du PSG au Real Madrid en disant que c’était pour gagner la Ligue des champions. Bon, entre-temps, le PSG a gagné la Ligue des champions. Donc, somme toute, quand il dit : “Je ne veux pas que le RN gagne les élections” ou “Le RN ne va pas gagner les élections”, qu’il continue. Moi, ça me va bien. »

Thomas Sotto a ensuite demandé à Marine Le Pen : « Il peut rester capitaine de l’équipe de France ? Est-ce qu’un capitaine de l’équipe de France de foot peut prendre des positions politiques comme ça ? »

Réponse de Marine Le Pen : « Écoutez, il peut prendre ses positions. Je crois que, franchement, les gens qui aiment le foot sont quand même assez libres pour savoir pour qui ils veulent voter sans être influencés par Mbappé. »

Regardez l’interview de Marine Le Pen sur RTL :