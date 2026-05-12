Jordan Bardella répond aux critiques de Mbappé: «Quand Kylian Mbappé quitte le PSG, le club gagne la Ligue des champions»

Jordan Bardella a choisi le terrain du football pour répondre à Kylian Mbappé. Ce mardi, le président du Rassemblement national a publié un message sur X dans lequel il moque l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, après une nouvelle prise de parole du capitaine des Bleus sur le RN.

« Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) », a écrit Jordan Bardella sur son compte X. Une réponse directe à l’interview de Kylian Mbappé dans Vanity Fair, dans laquelle assume ses prises de position contre le Rassemblement national.

Kylian Mbappé assume ses prises de position contre le RN

Dans un entretien accordé à Vanity Fair, Kylian Mbappé est revenu sur ses déclarations politiques lors des élections législatives de 2024. Le capitaine de l’équipe de France avait alors alerté sur la montée des extrêmes et appelé les jeunes à aller voter, dans un contexte de forte progression du RN. Le joueur du Real Madrid a défendu la légitimité des footballeurs à s’exprimer sur les sujets de société. « Il faut combattre cette idée selon laquelle un footballeur devrait se contenter de jouer et de se taire », a-t-il notamment déclaré.

Kylian Mbappé a également expliqué que sa notoriété ou sa situation financière ne l’empêchaient pas de se sentir concerné par l’avenir politique du pays. « On a beau être un joueur de foot, on est avant tout citoyen », a-t-il affirmé dans cet entretien, ajoutant qu’il savait « quelles conséquences cela peut avoir » pour la France lorsque le RN arrive aux responsabilités.

Jordan Bardella appuie là où ça fait mal

Plutôt que de répondre sur le fond politique, Jordan Bardella a donc opté pour une pique sportive qui fait mal ! En évoquant le départ de Kylian Mbappé du PSG, le président du RN rappelle que le PSG n’a jamais été aussi fort que depuis le départ de l’attaquant des Bleus. Le PSG, qui a remporté la Ligue des champions la saison dernière, défendra son titre en finale le 30 mai prochain contre le club anglais d’Arsenal.