Home-jacking chez Michaël Youn: «Les enfants vont bien». L’humoriste sort du silence

Michaël Youn et sa compagne Isabelle Funaro ont été victimes d’un home-jacking à leur domicile d’Éguilles, près d’Aix-en-Provence, lundi matin, aux alentours de 8h30. Deux hommes cagoulés seraient entrés dans la maison alors que les deux enfants du couple, âgés de 14 et 7 ans, étaient présents. L’un des malfaiteurs aurait menacé la fille du couple avec une arme longue. Michaël Youn aurait ensuite été contraint d’ouvrir son coffre. Les auteurs seraient repartis avec de l’argent liquide, des bijoux et des montres, avant de prendre la fuite à moto.

Michaël Youn : « Tout va bien. Merci »

Au lendemain de ce home-jacking, Michaël Youn a publié un message pour rassurer, corriger plusieurs informations et dénoncer certains détails diffusés par des médias. L’acteur confirme la menace armée, mais indique qu’il n’y a pas eu de violence physique et que le montant du vol est inférieur à ce qui a été annoncé.

Voici l’intégralité de son message :

« Tout va bien. Merci.

Voir, dans une cuisine, des enfants et des madeleines au chocolat cohabiter avec des mecs cagoulés et des bergers allemands qui leur font la fête, aurait presque pu me faire marrer dans d’autres circonstances.

Ça aurait pu se terminer tellement mal que je suis franchement soulagé aujourd’hui. Limite je leur propose de revenir faire un « Uno » en famille. Non en fait.

En revanche, tout n’est pas juste dans ce qui a été relaté, les circonstances sont déjà suffisamment traumatisantes pour ne pas avoir à les exagérer : il n’y a pas eu de violence physique, seulement une menace armée (un fusil, c’est déjà pas mal) et le montant du braquage est bien inférieur (grâce à Dieu). C’était vraiment pas les pires.

Enfin, pour raconter l’événement, certains médias ne sont peut-être pas obligés de donner mon adresse exacte ni de filmer mon portail ou de faire un zoom de Google Earth jusque dans le jardin…

Je pose ça là.

Les enfants vont bien.

Merci pour tout votre soutien et votre amour.

Petites et grandes péripéties de la vie.

Des bisous. »