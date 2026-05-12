Entrevue Drames et accidents Police-Justice

L’automobiliste qui a tué le cycliste Paul Varry renvoyé aux assises pour meurtre

12 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak

Le conducteur de 53 ans qui a écrasé Paul Varry en octobre 2024 à Paris sera jugé pour meurtre. La juge d’instruction retient un acte volontaire.

L'automobiliste qui a tué le cycliste Paul Varry renvoyé aux assises pour meurtre
L'automobiliste qui a tué le cycliste Paul Varry renvoyé aux assises pour meurtre

L’homme de 53 ans qui a fauché mortellement le cycliste Paul Varry le 15 octobre 2024 boulevard Malesherbes, dans le 8e arrondissement de Paris, comparaîtra devant la cour d’assises pour meurtre. La juge d’instruction chargée du dossier a estimé qu’il existait suffisamment d’éléments pour retenir la qualification la plus grave, considérant que l’automobiliste avait percuté volontairement sa victime avec son SUV Mercedes de 2,3 tonnes. Cette décision marque une étape judiciaire majeure dans une affaire qui avait suscité une vive émotion dans la capitale et au-delà, ravivant le débat sur la sécurité des cyclistes en milieu urbain.

Un acte jugé volontaire

Paul Varry, âgé de 27 ans au moment des faits, circulait à vélo lorsqu’il a été écrasé par le véhicule du quinquagénaire. Les circonstances exactes du drame restent au cœur de l’instruction, mais les investigations ont conduit la magistrate à écarter la thèse de l’accident. Le caractère intentionnel de l’acte, s’il est confirmé lors du procès, expose le prévenu à une condamnation criminelle particulièrement lourde. La famille de la victime, soutenue par plusieurs associations de défense des cyclistes, attend désormais l’ouverture des débats devant les jurés populaires.

Le renvoi aux assises pour meurtre, plutôt que pour homicide involontaire, traduit la gravité des éléments réunis dans le dossier. Cette qualification suppose que l’automobiliste avait l’intention de donner la mort au moment de percuter Paul Varry. Le procès, dont la date n’a pas encore été fixée, devra établir la réalité de cette intention et déterminer les responsabilités dans ce drame qui a endeuillé la communauté cycliste parisienne.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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