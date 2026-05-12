Après des mois d’enquête, la justice boucle le dossier Thomas à Crépol

L’enquête sur la mort de Thomas à Crépol touche désormais à son terme. Le juge d’instruction a officiellement notifié la fin des investigations aux différentes parties dans ce dossier devenu l’un des plus sensibles de ces dernières années en France. L’information, révélée par Le Dauphiné Libéré, a été confirmée par le procureur de la République de Valence, Laurent de Caigny.

Le jeune Thomas, 16 ans, avait été mortellement poignardé lors d’une violente rixe survenue pendant un bal dans le village de Crépol, dans la Drôme, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023. Le drame avait provoqué une immense émotion nationale et déclenché de fortes tensions politiques et médiatiques autour des violences de bandes et de la sécurité dans les zones rurales.

Quatorze personnes mises en examen

Au total, quatorze suspects sont désormais mis en examen pour « homicide volontaire et tentative d’homicides volontaires en bande organisée ». Les enquêteurs ont multiplié les auditions, expertises téléphoniques et analyses vidéo afin de reconstituer précisément le déroulement de la soirée et identifier les responsabilités de chacun dans les violences.

Malgré ces longs mois d’investigations, aucun des mis en examen ne reconnaît avoir porté le coup mortel ayant entraîné la mort de l’adolescent. Les magistrats devront désormais déterminer les degrés d’implication de chaque participant lors d’un éventuel procès devant la cour d’assises.

L’affaire de Crépol avait rapidement pris une dimension nationale, alimentant de vifs débats sur l’insécurité, les affrontements entre bandes de jeunes et la récupération politique du drame. Plusieurs manifestations de l’ultradroite avaient également eu lieu après les faits, provoquant de nouvelles tensions dans la région.