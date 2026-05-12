Le Groenland ouvre la porte à davantage de bases américaines, mais refuse toute perte de souveraineté

Le Premier ministre du Groenland, Jens-Frederik Nielsen, a confirmé mardi que le renforcement de la présence militaire américaine sur le territoire arctique faisait partie des discussions en cours avec Washington, dans un contexte de tensions persistantes autour des ambitions américaines dans la région.

S’exprimant à Copenhague, le dirigeant groenlandais a expliqué que les États-Unis considéraient les dispositifs de sécurité et de surveillance dans l’Arctique comme insuffisants. « La sécurité et une présence militaire accrue au Groenland font donc partie des discussions », a-t-il déclaré.

Les déclarations du président américain Donald Trump sur la nécessité pour les États-Unis d’acquérir ou de contrôler le Groenland continuent d’alimenter les tensions diplomatiques entre Washington, Nuuk et Danemark, dont le Groenland est un territoire semi-autonome.

Selon plusieurs informations relayées notamment par la BBC, les États-Unis chercheraient à établir jusqu’à trois nouvelles bases militaires dans la région. Ces installations pourraient être développées dans le cadre du pacte de défense signé entre Washington et Copenhague en 1951.

Le gouvernement groenlandais se dit toutefois prêt à discuter d’une coopération militaire renforcée tout en affirmant clairement que sa souveraineté « n’est pas négociable ». Nuuk tente ainsi de trouver un équilibre entre les intérêts stratégiques américains dans l’Arctique et les aspirations croissantes du territoire à une plus grande autonomie.

Le Groenland occupe une position stratégique majeure en raison de sa proximité avec les routes arctiques, des enjeux liés à la défense antimissile et de ses importantes ressources naturelles encore largement inexploitées.

Face à l’escalade des tensions, le Groenland, le Danemark et les États-Unis ont engagé en début d’année des négociations diplomatiques de haut niveau afin de tenter d’apaiser la crise.

Ces discussions interviennent dans un contexte de compétition géopolitique accrue dans l’Arctique, où les grandes puissances cherchent à renforcer leur présence militaire et économique à mesure que la fonte des glaces ouvre de nouvelles perspectives stratégiques.