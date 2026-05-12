L’Inde et la Russie sur le point de conclure un accord stratégique majeur sur le lithium et les terres rares

L’Inde et la Russie mènent des discussions avancées en vue de signer un accord stratégique portant sur les minéraux critiques, notamment le lithium et les terres rares, selon des sources proches du dossier citées par Reuters.

Le projet d’accord couvrirait plusieurs domaines clés, dont l’exploration minière, le traitement des ressources et la coopération technologique. Les deux pays envisagent également de faciliter les investissements entre leurs entreprises afin de renforcer leur partenariat dans un secteur devenu hautement stratégique.

Selon les sources, l’accord pourrait être signé dans un délai de deux mois. « Nous avons partagé un projet d’accord avec nos homologues russes », a indiqué l’une d’elles, sous couvert d’anonymat en raison du caractère confidentiel des négociations.

Cette initiative intervient alors que la compétition mondiale autour des minéraux critiques s’intensifie. Le lithium et les terres rares sont essentiels pour les batteries électriques, les technologies de défense, les semi-conducteurs et les infrastructures liées à la transition énergétique.

Le gouvernement indien cherche depuis plusieurs années à sécuriser son approvisionnement en ressources stratégiques afin de réduire sa dépendance extérieure et soutenir ses ambitions industrielles. Cependant, les tentatives de New Delhi pour développer des projets miniers à l’étranger ont jusqu’à présent rencontré des résultats limités.

Dans ce contexte, l’Inde pourrait également réexaminer un projet de lithium développé au Mali par Rosatom, selon les sources interrogées.

Les discussions sont pilotées côté indien par le ministère des Mines. Ni les autorités indiennes ni les responsables russes, dont le ministère russe de l’Industrie et du Commerce et le bureau du vice-Premier ministre Denis Manturov, n’ont répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Ce rapprochement entre Inde et Russie souligne la volonté des deux puissances de renforcer leur coopération économique malgré les tensions géopolitiques internationales et les sanctions occidentales visant Moscou.