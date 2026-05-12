Luc Besson : l’enquête pour viol pourrait être réouverte après de nouvelles analyses ADN

L’enquête visant Luc Besson pour viol pourrait être réouverte. Le parquet général a demandé la reprise des investigations après la transmission de nouvelles analyses ADN réalisées à la demande de Sand Van Roy, l’actrice qui accuse le réalisateur de viol depuis 2018. Ces analyses auraient permis de retrouver l’ADN de Luc Besson sur un sous-vêtement appartenant à la plaignante. Cet élément est présenté comme nouveau dans un dossier qui avait jusqu’ici abouti à un non-lieu.

Une expertise ADN au cœur de la procédure

L’expertise porte sur un sous-vêtement que Sand Van Roy affirme avoir porté au moment des faits dénoncés. Les analyses auraient été effectuées par un laboratoire néerlandais. La défense de la plaignante estime que cette expertise n’avait pas été correctement menée auparavant et qu’elle peut justifier une réouverture de l’enquête.

Des faits dénoncés depuis 2018

Sand Van Roy accuse Luc Besson d’un viol qui aurait eu lieu en 2018 dans un palace parisien. Elle décrit une relation marquée, selon elle, par une situation d’emprise. Luc Besson reconnaît avoir eu une relation extraconjugale avec l’actrice, mais conteste toute accusation de viol. Il affirme que la relation était consentie.

Un non-lieu déjà prononcé

L’affaire avait déjà été examinée par la justice. Après plusieurs années de procédure, un non-lieu avait été prononcé en faveur du réalisateur. Cette décision avait ensuite été confirmée. La demande actuelle du parquet général vise donc à déterminer si les nouveaux éléments ADN sont suffisamment sérieux pour rouvrir les investigations.

Décision attendue le 2 juin

La chambre de l’instruction doit se réunir le 2 juin pour examiner la demande de réouverture. Elle devra décider si l’enquête doit être relancée ou si le non-lieu reste valable. À ce stade, la réouverture n’est donc pas encore actée. Luc Besson demeure présumé innocent.