Cannes : Tony Parker va dîner avec une figure des cartels mexicains au Carlton, Raúl Rocha

Drogue, armes, carburant, blanchiment : le dossier Raúl Rocha rattrape le Carlton !

Tony Parker est annoncé parmi les invités d’honneur d’un événement Fashion Connect organisé le 17 mai prochain au Carlton Hôtel de Cannes, en marge du Festival de Cannes. Les visuels diffusés pour cette soirée annoncent la couleur : l’ancien basketteur français apparaît dans une communication de prestige, avec dress code “Black and White”, invités VIP, décor cinq étoiles et promesse d’une soirée mondaine au cœur de la Croisette.

Mais cette affiche pose un problème. Un autre invité annoncé pour cet événement est Raúl Rocha, homme d’affaires mexicain, copropriétaire de Miss Univers, aujourd’hui au centre d’un dossier judiciaire mexicain mêlant crime organisé, cartels mexicains, trafic de drogue, trafic d’armes, trafic de carburant et soupçons de blanchiment.

Raúl Rocha, du glamour Miss Univers aux enquêtes pour crime organisé

Pour rappel, le sulfureux Raúl Rocha détient, via Legacy Holding Group USA, 50% de Miss Universe, l’autre moitié appartenant à JKN Global Group Public Co. Ltd. Son nom est associé à une enquête ouverte au Mexique depuis novembre 2024 pour activités présumées de crime organisé, incluant trafic de drogue, trafic d’armes et vol de carburant. La cellule mexicaine de renseignement financier, chargée de la lutte contre le blanchiment, a gelé ses comptes bancaires dans le cadre de cette enquête.

Selon El País, l’enquête ministérielle mexicaine accuse Raúl Rocha d’appartenir à un groupe criminel organisé impliqué dans le trafic d’armes, la contrebande de carburant, le blanchiment d’argent et le dépouillement immobilier. Le journal espagnol rapporte que Rocha aurait joué le rôle de financeur de cette structure, avec un investissement présumé d’au moins cinq millions de pesos, et qu’il aurait participé aux négociations avec des entrepreneurs de stations-service pour distribuer du carburant volé, le huachicol.

Huachicol, CJNG, Unión Tepito : le cœur du dossier mexicain

Le volet carburant est central. Le huachicol désigne le vol, la contrebande ou la revente illégale de carburant, un marché criminel très lucratif au Mexique. Dans le dossier rapporté par El País, Raúl Rocha Cantú est présenté comme un acteur financier présumé d’un système de contrebande de carburant importé notamment depuis le Guatemala et les États-Unis, puis écoulé dans des circuits de distribution mexicains.

Plus grave encore, El País écrit que les affaires illicites attribuées à Rocha Cantú sont reliées au Cartel Jalisco Nueva Generación, l’un des cartels les plus puissants du Mexique, ainsi qu’à La Unión Tepito, organisation criminelle implantée à Mexico. Le même article précise que le dossier vise des trafics d’armes, du carburant volé et des soupçons de blanchiment d’argent.

La Fiscalía mexicaine a également annulé le statut de témoin collaborateur accordé à Raúl Rocha. Selon El País, le ministère public a justifié cette annulation par l’absence de comparution de l’homme d’affaires aux convocations de la justice et de la sécurité publique, ainsi que par une demande de représentants de Pemex, qui estimaient que Rocha ne remplissait pas les conditions nécessaires pour conserver ce statut. La Fiscalía le considère hors du pays et a sollicité une nouvelle ordonnance d’arrestation pour délinquance organisée.

Blanchiment et comptes gelés

Les comptes bancaires de Raúl Rocha ont été bloqués après l’identification de transactions considérées comme “à haut risque” par l’UIF, la cellule mexicaine anti-blanchiment. Ces flux pourraient être associés à des opérations de blanchiment d’argent ou à des financements provenant du trafic d’armes, du trafic de carburant ou du trafic de stupéfiants.

Les enquêteurs soupçonnent Raúl Rocha d’avoir participé à plusieurs activités illégales : importation clandestine de carburant depuis le Guatemala, trafic d’armes destinées à divers cartels et implication possible dans des opérations liées au narcotrafic. Son profil d’homme d’affaires, actif dans les casinos, la sécurité privée et le divertissement, a pu faciliter la mise en place d’un système mêlant circuits légaux et circuits illégaux.

Paris, Monaco, Cannes : Raúl Rocha circule en Europe malgré le dossier mexicain

La présence annoncée de Raúl Rocha à Cannes fait suite à d’autres venues sur le sol européen. Ce dernier a été aperçu le 23 décembre dans un établissement de luxe à Paris, alors qu’il faisait l’objet de poursuites pénales au Mexique pour des faits graves liés au crime organisé. Un mandat d’arrêt fédéral avait été émis à la mi-novembre 2025, après plusieurs convocations judiciaires manquées, et les autorités mexicaines estimaient qu’il s’était soustrait à la justice.

La semaine dernière, Raúl Rocha a été aperçu à Monaco, sur le yacht Euphoria II, avec Miss Univers, en marge d’un gala qui ressemblait plus à une opération de « blanchiment » d’image qu’à un défilé de mode.

Le précédent Casino Royale

Le passé de Raúl Rocha comporte aussi un épisode particulièrement lourd : le Casino Royale de Monterrey. Rocha était copropriétaire de ce casino lorsqu’il a été attaqué en 2011 par un groupe d’hommes armés. Les assaillants avaient aspergé les lieux d’essence avant d’y mettre le feu. L’attaque avait fait 52 morts.

Ce précédent ajoute encore au malaise autour de son retour dans les cercles mondains internationaux. À Cannes, Raúl Rocha arrive avec des casseroles extrêmement embarrassantes : le concours Miss Univers entaché de triche, huachicol, trafic d’armes, narcotrafic, blanchiment, cartels mexicains, comptes gelés, mandat d’arrêt, statut de témoin collaborateur annulé et circulation en Europe malgré les poursuites mexicaines.

Tony Parker sur la même affiche

Dans ce contexte, la présence annoncée de Tony Parker au même événement peut surprendre. Tony Parker n’est visé par aucune accusation dans ce dossier. Mais son image est utilisée pour promouvoir une soirée cannoise où figure aussi un homme d’affaires mexicain cité dans des affaires de crime organisé, de trafic de drogue, de trafic d’armes, de carburant volé et de blanchiment.

La question est : Tony Parker est-il au courant que son image est utilisée à Cannes et au Carlton pour donner de la crédibilité et une respectabilité à une figure du crime organisé et des cartels mexicains ?

Les organisateurs cautionnent-ils la présence de Raúl Rocha ?

La question s’adresse directement aux organisateurs de Fashion Connect. Sont-ils au courant du dossier Raúl Rocha ? Ont-ils vérifié le profil judiciaire et médiatique de leur invité ? Ont-ils informé les autres personnalités annoncées, dont Tony Parker, de la présence d’un homme d’affaires mexicain cité dans des enquêtes pour crime organisé, trafic d’armes, trafic de drogue, huachicol et blanchiment ? À ce niveau d’événement, l’ignorance serait difficile à défendre.

Comment le Carlton peut-il être le théâtre de cet événement ?

La question se pose également pour le Carlton Hôtel de Cannes, dont le nom et l’image sont associés à l’événement. L’établissement sait-il qu’il accueille une soirée où est annoncé Raúl Rocha, copropriétaire de Miss Universe, visé au Mexique par une enquête pour crime organisé et cité dans des dossiers de trafic de drogue, trafic d’armes, trafic de carburant et blanchiment ?

Car ce palace fournit bien plus qu’une salle salle. Il apporte un décor, une caution, un prestige, une réputation. La question est donc simple : comment un hôtel de ce niveau peut-il cautionner la présence d’une personnalité aussi lourdement associée à des dossiers criminels internationaux ?

Une opération de respectabilité en plein Festival de Cannes

Pour rappel, le Festival de Cannes attire chaque année les marques, les fortunes, les influenceurs, les producteurs, les sportifs, les mannequins et les personnalités en quête de visibilité. C’est précisément ce qui rend cette soirée sensible. Dans un tel décor, une présence au Carlton, une photo avec une star, un dîner avec des invités prestigieux ou une apparition pendant le Festival peuvent servir à fabriquer de la respectabilité.

C’est le cœur du problème. Lorsqu’un homme d’affaires associé à des accusations de crime organisé apparaît dans un tel événement, le risque est que Cannes devienne un accessoire d’une opération de blanchiment d’image.

Le tapis rouge ne doit pas couvrir les dossiers judiciaires

Le carton d’invitation du Carlton promet du glamour, de la mode, du prestige et une soirée élégante. Le dossier Raúl Rocha apporte d’autres mots : cartels mexicains, trafic d’armes, trafic de drogue, blanchiment, comptes gelés et crime organisé.

Tony Parker n’a pas à répondre des affaires judiciaires de Raúl Rocha. Mais les organisateurs, eux, doivent répondre d’un choix : celui d’associer des figures sportives et mondaines à une soirée où apparaît un homme dont le nom est désormais lié à l’un des dossiers les plus sensibles de la scène mexicaine.

Quant au Carlton, il devra difficilement éviter la question : savait-il qu’il prêtait son décor à une soirée accueillant une figure associée au crime organisé mexicain ? Et s’il le savait, comment peut-il justifier de cautionner cela ?