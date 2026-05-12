Le pétrole russe perd du terrain en Inde alors que les raffineurs réduisent leurs achats

Les primes du pétrole brut russe Oural livré en Inde ont fortement reculé ces dernières semaines, les raffineurs indiens freinant leurs achats face à la baisse des marges de raffinage, selon plusieurs négociants cités par Reuters.

Le brut russe Urals destiné aux ports indiens pour les livraisons de juin se négocie désormais avec une prime comprise entre 2 et 4 dollars par baril au-dessus du Brent, contre 6 à 7 dollars pour les cargaisons livrées en mai.

Cette baisse reflète le ralentissement de la demande des raffineries indiennes, qui voient leur rentabilité diminuer dans un contexte de volatilité des marchés énergétiques et d’incertitudes économiques mondiales.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Inde est devenue l’un des principaux acheteurs de pétrole russe, profitant des rabais proposés par Russie après les sanctions occidentales visant les exportations énergétiques de Moscou.

Mais la situation évolue désormais avec l’affaiblissement des marges de raffinage, qui réduit l’intérêt économique pour certains achats massifs de brut russe. Les raffineurs indiens ajustent ainsi leurs approvisionnements afin de limiter les coûts et préserver leur rentabilité.

Le pétrole Oural, principal brut exporté par la Russie, reste toutefois une source importante d’approvisionnement pour les raffineries asiatiques, notamment grâce à ses prix compétitifs par rapport à d’autres qualités de brut international.

Cette évolution intervient alors que les marchés pétroliers restent sous pression en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, des inquiétudes sur la croissance mondiale et des fluctuations persistantes de la demande énergétique.

Les négociants estiment que l’évolution future des achats indiens dépendra largement des marges de raffinage dans les prochains mois ainsi que des conditions du marché international du pétrole.