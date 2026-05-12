Coup de tonnerre au Royaume-Uni : une ministre démissionne et pousse Starmer vers la sortie

La ministre d’État britannique Miatta Fahnbulleh a annoncé mardi sa démission du gouvernement, appelant publiquement le Premier ministre Keir Starmer à préparer une transition politique ordonnée.

Dans un message publié sur le réseau social X, Miatta Fahnbulleh a déclaré exhorter le chef du gouvernement à « faire ce qui est juste pour le pays et le parti » en fixant un calendrier clair pour son départ. Cette prise de position marque une rupture ouverte au sein de la majorité britannique.

Miatta Fahnbulleh occupait le poste de ministre d’État au ministère du Logement et des Collectivités. Sa démission intervient dans un climat politique tendu pour le gouvernement de Keir Starmer, confronté à des critiques croissantes sur sa gestion économique et sur plusieurs réformes internes.

Même si les raisons précises de son départ n’ont pas été détaillées publiquement, cet appel à organiser la succession du Premier ministre risque d’alimenter les spéculations sur des divisions profondes au sein du pouvoir britannique.

Cette crise politique survient alors que le gouvernement fait face à une pression importante sur plusieurs fronts, notamment le coût de la vie, les finances publiques et les tensions au sein du Parti travailliste.

La démission de Miatta Fahnbulleh pourrait encourager d’autres responsables politiques à réclamer des changements à la tête du gouvernement si la situation continue de se détériorer dans les prochaines semaines.

Pour l’instant, Keir Starmer n’a pas réagi publiquement à cette annonce, mais cette démission représente un nouveau défi majeur pour son autorité à la tête du Royaume-Uni.