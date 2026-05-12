L’Ukraine mise sur l’intelligence artificielle : Zelensky rencontre le patron de Palantir en pleine guerre contre la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré mardi à Kiev le directeur général de Palantir Technologies, Alex Karp, alors que l’Ukraine accélère l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses opérations militaires contre la Russie.

Selon les autorités ukrainiennes, Kiev travaille avec Palantir sur un projet baptisé « Brave1 Dataroom », destiné à développer des systèmes d’intelligence artificielle à partir des données de combat collectées depuis l’invasion russe de 2022. L’objectif est notamment d’améliorer la détection et l’interception des drones russes.

Après la rencontre, le ministre ukrainien de la Défense Mykhailo Fedorov a affirmé que « la technologie, l’IA, l’analyse des données et les mathématiques de la guerre » jouaient désormais un rôle direct dans l’issue des combats.

Le gouvernement ukrainien cherche depuis plusieurs mois à moderniser son appareil militaire grâce aux nouvelles technologies. Mykhailo Fedorov, nommé en janvier avec la promesse de transformer l’armée autour des données et des outils numériques, a indiqué que plus de 100 entreprises travaillaient actuellement sur plus de 80 modèles d’intelligence artificielle liés à la défense aérienne.

Ces systèmes doivent permettre de mieux identifier les menaces aériennes, anticiper les trajectoires des drones et renforcer les capacités de réaction des forces ukrainiennes face aux attaques russes de plus en plus fréquentes.

La coopération avec Palantir illustre également l’importance croissante des entreprises technologiques occidentales dans le conflit ukrainien. Depuis le début de la guerre, plusieurs sociétés spécialisées dans les données, les satellites ou les logiciels militaires collaborent étroitement avec Kiev.

Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine s’inscrit dans la durée, les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle apparaissent de plus en plus comme des éléments centraux des stratégies militaires modernes, transformant profondément la manière dont les conflits sont menés sur le terrain.