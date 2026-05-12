Croissance en berne : le Kremlin tente de rassurer après la baisse des prévisions économiques russes

Le Kremlin a cherché mardi à minimiser l’impact des nouvelles prévisions économiques revues à la baisse par le gouvernement russe, alors que la croissance du pays ralentit dans un contexte de fortes incertitudes internationales.

Les autorités russes ont abaissé leurs prévisions de croissance du PIB pour les années 2026 et 2027, invoquant notamment la volatilité de l’économie mondiale et les difficultés persistantes liées au contexte géopolitique. Malgré cette révision, le Kremlin affirme que la situation macroéconomique du pays reste stable.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a écarté toute perspective de changement immédiat au sein du gouvernement, insistant sur le fait que les fondamentaux économiques russes demeurent solides malgré un ralentissement de l’activité.

Depuis le début de la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales massives imposées à Moscou, l’économie russe évolue dans un environnement particulièrement tendu. Si certains secteurs liés à l’industrie militaire ont continué à soutenir l’activité, d’autres domaines souffrent d’un manque d’investissements, d’une inflation persistante et d’un accès limité aux marchés internationaux.

Selon plusieurs analystes, ces prévisions plus prudentes pourraient également refléter la volonté du gouvernement russe de contenir les dépenses publiques dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint. Les coûts liés au conflit en Ukraine et aux programmes sociaux pèsent lourdement sur les finances de l’État.

Malgré les discours rassurants du pouvoir, certains économistes estiment que la Russie fait face à une croissance structurellement affaiblie. Le pays reste dépendant des exportations d’énergie, tandis que les restrictions technologiques et commerciales imposées par les pays occidentaux continuent de freiner plusieurs secteurs stratégiques.

Le Kremlin cherche toutefois à afficher une image de stabilité économique afin d’éviter toute inquiétude supplémentaire dans l’opinion publique, alors que la guerre en Ukraine et les tensions avec l’Occident continuent de peser sur l’avenir économique du pays.