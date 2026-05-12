Hué par des syndicalistes, Friedrich Merz alerte sur le déclin de l’Allemagne

Le chancelier allemand Friedrich Merz a lancé mardi un avertissement sévère sur l’avenir économique du pays, affirmant que l’Allemagne devait « se ressaisir » sous peine d’être dépassée dans un monde en pleine transformation. Son discours, prononcé devant le congrès de la Confédération allemande des syndicats à Berlin, a toutefois été accueilli par des huées et des sifflets.

Face aux délégués représentant les travailleurs de l’industrie, des services publics et du secteur tertiaire, Friedrich Merz a défendu la nécessité de profondes réformes économiques et sociales pour relancer la croissance de la première économie européenne.

Après un an au pouvoir, le chancelier voit sa popularité reculer alors que son gouvernement est confronté à des tensions internes sur l’ampleur et le rythme des réformes à mener. Les débats portent notamment sur la hausse des coûts liés au système de santé et aux retraites, devenus des sujets particulièrement sensibles dans le pays.

L’accueil hostile réservé au dirigeant conservateur illustre les divisions croissantes au sein de la société allemande concernant les changements économiques et budgétaires envisagés. De nombreux syndicats redoutent des réformes susceptibles d’affaiblir les protections sociales ou de peser davantage sur les travailleurs.

Cette crispation politique intervient également dans un contexte de progression continue de Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui gagne du terrain dans les sondages et fragilise les partis traditionnels.

Plus tard dans la journée, les conservateurs de Friedrich Merz et leurs partenaires sociaux-démocrates devaient se réunir afin d’apaiser les tensions au sein de la coalition gouvernementale. Malgré les spéculations sur une possible crise politique, Friedrich Merz et le vice-chancelier Lars Klingbeil ont rejeté l’idée d’un effondrement du gouvernement.

Le discours du chancelier montre néanmoins l’ampleur des défis auxquels l’Allemagne est confrontée : ralentissement économique, pression sur le modèle social et montée des forces populistes dans un climat politique de plus en plus tendu.