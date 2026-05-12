— NBA – Brandon Clarke, joueur des Memphis Grizzlies, est mort à 29 ans

Brandon Clarke, intérieur des Memphis Grizzlies, est décédé à l’âge de 29 ans. La nouvelle a été confirmée ce mardi par la NBA et par la franchise de Memphis. À ce stade, la cause du décès n’a pas été communiquée officiellement.

Dans un communiqué, les Grizzlies se disent « dévastés » par cette perte, saluant un joueur apprécié dans le vestiaire et une personnalité marquante au sein de la communauté de Memphis. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a également rendu hommage à Clarke, le décrivant comme un coéquipier aimé et un leader qui jouait avec beaucoup d’engagement.

Brandon Clarke avait été drafté en 2019, au 21e rang, par le Thunder d’Oklahoma City, avant d’être immédiatement envoyé à Memphis. Il a ensuite passé toute sa carrière NBA avec les Grizzlies. Dès sa première saison, il s’était imposé comme l’un des rookies les plus efficaces de la ligue, intégrant la NBA All-Rookie Team.

Sur l’ensemble de sa carrière, Clarke a disputé 309 matchs NBA, avec des moyennes rapportées autour de 10,2 points et 5,5 rebonds par match. Ces dernières saisons, il avait été freiné par plusieurs blessures, notamment au genou et au mollet, et n’avait joué que très peu récemment.

Né à Vancouver, au Canada, Brandon Clarke avait joué en NCAA à San Jose State, puis à Gonzaga, où il s’était fait remarquer avant son arrivée en NBA. Son agence, Priority Sports, lui a rendu hommage en évoquant une personne douce, très aimée de ses proches, de ses coéquipiers et de tous ceux qu’il avait côtoyés.