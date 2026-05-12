— Trophées UNFP 2026 : Ousmane Dembélé conserve son trône, le PSG et Lens à l’honneur

La 34e cérémonie des Trophées UNFP, organisée lundi soir au Palais Brongniart à Paris, a sacré les meilleurs acteurs du football français de la saison 2025-2026. Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la deuxième année consécutive. L’attaquant du Paris Saint-Germain a devancé Nuno Mendes, Vitinha, Florian Thauvin et Mason Greenwood dans le vote de ses pairs.

Un sacre malgré une saison moins éclatante

Déjà récompensé en 2025, Dembélé prolonge la domination parisienne sur ce trophée. Depuis 2016, le titre de meilleur joueur de Ligue 1 revient sans interruption à un joueur du PSG.

Cette nouvelle distinction arrive pourtant après une saison plus compliquée que la précédente. Freiné par des blessures et parfois ménagé, l’international français a disputé moins de minutes en championnat, mais il est resté décisif dès qu’il était sur le terrain.

Le PSG impose encore sa marque

Le Paris Saint-Germain a aussi brillé avec Désiré Doué, élu meilleur espoir de Ligue 1. L’ailier parisien conserve lui aussi son titre, même si on peut se demander pourquoi il est encore dans la catégorie « espoirs », alors qu’il est un joueur confirmé aujourd’hui…

Dembélé a également remporté le trophée du plus beau but de Ligue 1, grâce à son enchaînement conclu par un lob contre Lille.

Lens, autre gagnant de la soirée

Le RC Lens repart lui aussi avec plusieurs récompenses. Robin Risser a été désigné meilleur gardien de Ligue 1 après une saison remarquée dans les cages lensoises. Pierre Sage a, lui, été élu meilleur entraîneur de Ligue 1. Arrivé après son passage à Lyon, il a su donner une identité forte à Lens et installer le club parmi les équipes les plus solides du championnat.

Davitashvili, Dumornay, Olise : les autres grands noms du palmarès

En Ligue 2, Zuriko Davitashvili, joueur de Saint-Étienne, a été élu meilleur joueur. Quentin Braat, gardien de Rodez, et Stéphane Dumont, entraîneur de Troyes, ont également été récompensés.

Chez les femmes, Melchie Dumornay a été sacrée meilleure joueuse d’Arkema Première Ligue. La joueuse de l’OL Lyonnes s’impose comme l’une des références du championnat.

À l’étranger, Michael Olise, auteur d’une grosse saison avec le Bayern Munich, a été élu meilleur joueur français évoluant hors de France.

Le palmarès

Ligue 1

Meilleur joueur : Ousmane Dembélé – PSG

Meilleur espoir : Désiré Doué – PSG

Meilleur gardien : Robin Risser – RC Lens

Meilleur entraîneur : Pierre Sage – RC Lens

Plus beau but : Ousmane Dembélé – PSG

Équipe type de Ligue 1

Robin Risser – Achraf Hakimi – William Pacho – Malang Sarr – Nuno Mendes – Vitinha – Mamadou Sangaré – Corentin Tolisso – Florian Thauvin – Ousmane Dembélé – Mason Greenwood.

Ligue 2

Meilleur joueur : Zuriko Davitashvili – Saint-Étienne

Meilleur gardien : Quentin Braat – Rodez

Meilleur entraîneur : Stéphane Dumont – Troyes

Plus beau but : Dame Gueye – Le Mans

Arkema Première Ligue

Meilleure joueuse : Melchie Dumornay – OL Lyonnes

Meilleure gardienne : Mylène Chavas – Paris FC

Meilleure espoir : Justine Rouquet – Montpellier

Autres distinctions

Meilleur joueur français à l’étranger : Michael Olise – Bayern Munich

Trophée du joueur citoyen : Didier Drogba

Meilleurs arbitres Ligue 1 : Jérôme Brisard et Hussein Ocak

Meilleurs arbitres Ligue 2 : Alexandre Perreau-Niel et Frédéric Hebrard