Mbappé en Une de Vanity Fair pendant que le Real Madrid brûle : un timing qui passe très mal

Le timing de Kylian Mbappé ne pouvait pas être plus mauvais. Ce jeudi, Vanity Fair publie un long portrait de l’attaquant français du Real Madrid, photographié pour la couverture par Annie Leibovitz, avec une accroche taillée pour faire parler : « Liberté, Égalité, Mbappé ». Le même jour, le Real Madrid, en pleine crise sportive et un vestiaire qui e déchire, annonce une conférence de presse exceptionnelle de Florentino Pérez à 18h00, après une réunion du conseil d’administration à la Ciudad Real Madrid.

Madrid s’enfonce, Mbappé la joue encore perso

Ce timing est dévastateur, et montre une nouvelle fois le niveau d’individualisme de Kylian Mbappé. Le Real Madrid sort d’une saison très compliquée, marquée par l’échec dans les grandes compétitions et par le titre de Liga conservé par le FC Barcelone après une victoire 2-0 dans le Clasico.

À cela s’ajoutent les tensions de vestiaire. Le club a ouvert un dossier disciplinaire contre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni après des bagarrres, les deux joueurs ayant ensuite présenté leurs regrets et leurs excuses mutuelles.

Vu la situation, voir Mbappé occuper la couverture d’un magazine international, poser en tenue Dior, parler de la France, de politique, de célébrité et de Coupe du monde, donne une impression de total décalage.

Ce que Mbappé dit dans Vanity Fair

Dans son interview, Mbappé revient sur les polémiques nées après sa prise de parole sur l’affaire Naël, par exemple. La star refuse l’idée qu’un joueur doive « se taire et jouer ». Il explique que les footballeurs sont aussi des citoyens, concernés par ce qui se passe dans leur pays. Il dit notamment qu’un joueur peut être une star internationale, mais qu’il reste « avant tout un citoyen ». Il ajoute que les sportifs ne sont pas déconnectés du monde ni de la situation politique de leur pays.

Mbappé revient aussi sur les élections françaises de 2024 et sur la montée des extrêmes. Il rappelle que cette période avait choqué les joueurs de l’équipe de France et qu’ils ne pouvaient pas simplement se dire que tout irait bien avant d’aller jouer.

Une parole engagée, mais un contexte madrilène explosif

Sur le fond, Mbappé assume donc une position de citoyen engagé. Il défend le droit des sportifs à s’exprimer, même lorsqu’ils sont riches, célèbres et très exposés. Il répond aussi à ceux qui considèrent que les footballeurs seraient trop privilégiés pour donner leur avis sur les sujets politiques ou sociaux.

Mais c’est précisément là que le timing devient problématique. Au moment où le Real Madrid attend de ses cadres des réponses sportives, Mbappé apparaît dans un registre très large, presque présidentiel : héritage, image de la France, rôle social, responsabilité publique, célébrité mondiale.

C’est une terrible faute de communication. Dans une période faste où le Real Madrid gagnerait des titres, cette couverture n’aurait pas fait polémique. Dans le Real Madrid actuel, à la rue sportivement, elle ressemble davantage à une prise de lumière très mal placée.

La Coupe du monde en priorité

Dans son interview, Mbappé parle également longuement de l’équipe de France et de la Coupe du monde 2026. Il explique qu’il n’y a rien de plus grand que représenter son pays et reconnaît l’attente immense autour des Bleus. Il dit que tout le monde attend des miracles, tout en rappelant que les miracles n’arrivent que « sur le terrain ». Il évoque aussi la finale perdue en 2022 contre l’Argentine. Selon lui, cette déception doit être transformée en motivation pour atteindre une nouvelle finale et aller chercher une « troisième étoile ».

Un joueur qui marque, mais dont l’impact collectif interroge

Le portrait, extrêmement flatteur, rappelle que Mbappé continue de marquer énormément avec le Real Madrid. Vanity Fair avance le chiffre de 41 buts en 41 matchs cette saison. Problème : Mbappé peut répondre autant qu’il veut par ses statistiques, le Real Madrid ne juge pas seulement ses stars au nombre de buts. Le club attend des titres, de l’influence dans les grands matchs, et une capacité à entraîner le groupe, comme le faisait Cristiano Ronaldo. Dans une saison blanche, les chiffres ne suffisent pas à éteindre les critiques.

Dans Vanity Fair, Mbappé parle aussi de la célébrité. Il reconnaît la difficulté d’une vie où il a parfois le sentiment de ne plus s’appartenir, d’« appartenir à tout le monde ». Il admet ne pas avoir toujours bien géré cette exposition, notamment parce qu’il est devenu célèbre très jeune, et dit vouloir faire preuve de davantage d’empathie avec les supporters.

Le Real Madrid veut un leader, pas un panneau publicitaire

Le portrait montre Mbappé en véritable panneau publicitaure : Dior, Hublot, Nike, Oakley, EA Sports, Fairmont. En temps normal, rien de choquant. Quand le Real Madrid gagne, les joueurs peuvent tout se permettre. Problème : le Real Madrid perd, et pire encore, l’ancien club de Mbappé, le PSG, n’a jamais été aussi fort depuis son départ et écrase l’Europe de tout son talent. Dans ce contexte on ne peut plus défavorable, cette opération de communication dans Vanity Fair montre un joueur plus préoccupé par son image globale que par l’urgence sportive du club.

Une communication se juge beaucoup au moment où elle arrive. Et là, le moment est on ne peut plsu mal choisi. Au même instant, Madrid digère une saison ratée, un Clasico perdu, des tensions internes et une conférence de crise exceptionnelle de son président. Dans ce contexte, la une de Vanity Fair ne fait qu’accentuer le contraste entre deux réalités : celle d’un club en crise, et celle d’une star qui continue de se la jouer perso…