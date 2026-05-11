— Terrible ! Hansi Flick, l’entraîneur du Barça, a perdu son père quelques heures avant le titre: «Je n’oublierai jamais cette journée»

Hansi Flick a vécu une terrible journée dimanche, mêlant drame personnel et joie professionnelle. Quelques heures avant le Clasico face au Real Madrid, l’entraîneur du FC Barcelone a appris la mort de son père. Malgré ce deuil, il était présent sur le banc catalan pour accompagner son équipe dans un match décisif. Au terme de cette rencontre, Barcelone a été sacré champion d’Espagne. Un titre remporté dans un contexte très particulier pour le technicien allemand, visiblement marqué par les événements.

« Je suis tellement fier de cette équipe »

En conférence de presse, Hansi Flick n’a pas caché son émotion. Il a tenu à saluer l’attitude de ses joueurs, qu’il a décrits comme un groupe soudé. « Je suis tellement fier de cette équipe. Je n’oublierai jamais cette journée », a-t-il déclaré. L’entraîneur a insisté sur l’importance du collectif et sur la manière dont ses joueurs ont abordé ce moment. Pour lui, le titre récompense autant les qualités sportives du groupe que son état d’esprit.

Une équipe soudée autour de son entraîneur

Flick a expliqué avoir appris la nouvelle dans la matinée, après un appel de sa mère. Il s’est alors demandé s’il devait garder cette information pour lui ou la partager avec ses joueurs. Il a finalement choisi de leur dire la vérité. « Ici, nous sommes comme une famille », a-t-il confié. Selon lui, la réaction du vestiaire a été immédiate et forte. Les joueurs lui ont apporté leur soutien avant le coup d’envoi, dans un moment dramatique qui a marqué l’entraîneur.

Une soirée inoubliable pour Barcelone

Sur le terrain, le Barça a répondu présent. Lors du Clasico face au Real Madrid, le club catalan a validé son sacre en Liga en gagnant 2-0. Ce titre a donné à la soirée une dimension encore plus symbolique pour Flick. L’Allemand a remercié ses joueurs et ses dirigeants pour leur soutien après la mort de son père. Très ému, il a répété qu’il n’oublierait jamais cette journée, à la fois douloureuse sur le plan personnel et historique sur le plan sportif.