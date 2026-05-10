— Le Barça bat le Real Madrid et remporte son 29e titre de champion d’Espagne

Dimanche soir, le FC Barcelone a dominé le Real Madrid dans le Clasico (2-0), au Camp Nou, et validé son 29e titre de champion d’Espagne. Marcus Rashford et Ferran Torres ont marqué en première période.

Le Barça sacré dans le Clasico

Le FC Barcelone a remporté le Clasico face au Real Madrid (2-0) et s’est assuré le titre de champion d’Espagne. Ce succès permet aux joueurs de Hansi Flick de célébrer le sacre devant leur public, au Camp Nou.

Le Barça décroche ainsi le 29e titre de champion d’Espagne de son histoire. La victoire contre le Real Madrid donne un poids particulier à ce sacre, obtenu face au rival madrilène.

Rashford lance Barcelone dès la 9e minute

Barcelone a rapidement pris l’avantage. Marcus Rashford a ouvert le score à la 9e minute, en concrétisant le début de match catalan. Ce but a placé le Real Madrid sous pression très tôt dans la rencontre. Les Madrilènes n’ont pas réussi à réagir avant que le Barça ne creuse l’écart.

Ferran Torres fait le break

Ferran Torres a inscrit le deuxième but barcelonais à la 18e minute. En moins de vingt minutes, le FC Barcelone avait déjà pris deux buts d’avance. Le score n’a ensuite plus évolué. Le Barça a conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Au coup de sifflet final, le FC Barcelone a pu célébrer son titre de champion d’Espagne avec ses supporters.