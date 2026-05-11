— «Mes journées n’avaient pas de but» : Steve Mandanda raconte le vide après sa retraite de footballeur

Steve Mandanda s’est confié au Parisien dans un entretien publié ce lundi. L’ancien gardien de l’OM, de Rennes et de l’équipe de France y revient sur les semaines qui ont suivi l’arrêt de sa carrière, à l’été 2025. Le quotidien présente ce témoignage comme le récit d’une période marquée par les doutes, les manques et le vide ressenti après vingt ans au plus haut niveau. Son livre, Les jours d’après, doit paraître le 13 mai chez Flammarion.

Le canapé, la télé, les journées sans objectif

Dans son livre, Mandanda décrit une période où son quotidien ne ressemblait plus à celui d’un footballeur professionnel. Il dit avoir moins sollicité son canapé depuis, mais reconnaît que les semaines suivant l’arrêt ont été compliquées. Il évoque la tristesse, la colère, le manque du football, l’absence d’objectif et des journées qui ne ressemblaient plus à rien. Sa phrase centrale : « Mes journées n’avaient pas de but ».

Une retraite officialisée le 10 septembre 2025

Pour rappel, Steve Mandanda a officialisé la fin de sa carrière professionnelle le 10 septembre 2025, à 40 ans. L’ancien gardien des Bleus comptait 35 sélections. Il avait commencé chez les professionnels au Havre, avant de rejoindre l’Olympique de Marseille en 2007. À l’OM, il a porté le maillot olympien à 613 reprises, un record pour le club.

Un palmarès construit entre l’OM et les Bleus

Avec l’équipe de France, Mandanda a participé à la Coupe du monde 2018 remportée par les Bleus, et figure aussi comme finaliste de l’Euro 2016 et de la Coupe du monde 2022. Son palmarès comprend notamment la Coupe du monde 2018, le Championnat de France 2010 avec l’OM, les Coupes de la Ligue 2010, 2011 et 2012, ainsi que les Trophées des champions 2010 et 2011.

Rennes, dernière étape de joueur

Mandanda a terminé sa carrière au Stade rennais, où il était arrivé en 2022. En janvier 2024, le club avait annoncé sa prolongation jusqu’en juin 2025.

Le 3 décembre 2024, il avait disputé avec Rennes son 550e match de Ligue 1, ce qui faisait alors de lui le huitième joueur le plus capé de l’histoire du championnat.

L’écriture comme journal de bord

Le livre Les jours d’après est un récit tenu après la retraite. Mandanda y revient sur ses routines, les sollicitations, le sport qu’il continue de pratiquer, ses projets naissants, mais aussi ses souvenirs avec l’équipe de France et l’OM. L’ancien gardien confie ses doutes, son sentiment d’inutilité, son anxiété et des projets qui lui ont permis de se relancer.

La dépression d’anciens joueurs de haut niveau est assez fréquente. Beaucoup de footballeurs, conditionnés dès leur plus jeune enfance à jouer au football tous les jours, sont confrontés du jour au lendemain à un vide quand il arrêtent leur carrière. Un vide parfois difficile à vivre. Certains y parviennent, d’autres beaucoup moins￼…