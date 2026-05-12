Scandale “Farmgate” : le président sud-africain Ramaphosa sous la menace d’une destitution

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est confronté à une procédure de destitution après la résurgence du scandale dit du « Farmgate », une affaire impliquant le vol de grosses sommes d’argent dissimulées dans un canapé de son ranch privé.

Au pouvoir depuis 2018, Cyril Ramaphosa a toujours nié toute faute. Mais la pression politique s’est intensifiée lundi avec de nouveaux appels à sa démission, alors que l’opposition et certains responsables politiques réclament des comptes sur cette affaire devenue explosive en Afrique du Sud.

Le scandale remonte à la découverte présumée de liasses de devises étrangères cachées dans une propriété appartenant au président. Des voleurs auraient dérobé cet argent dans son ranch, soulevant des interrogations sur l’origine des fonds et leur déclaration aux autorités.

Selon la Constitution sud-africaine, l’Assemblée nationale peut destituer un président en cas de violation grave de la loi ou de la Constitution, de faute grave ou d’incapacité à exercer ses fonctions.

La procédure débute lorsqu’un parlementaire dépose une motion de destitution. Celle-ci est ensuite examinée par un panel indépendant d’experts juridiques chargé de déterminer si les éléments présentés justifient l’ouverture d’une enquête parlementaire plus approfondie.

Si ce comité estime qu’il existe suffisamment de preuves, les députés doivent voter pour décider de l’ouverture officielle de la procédure. En cas d’approbation, une commission spéciale est créée afin d’examiner en détail les accusations visant le chef de l’État.

Cette crise intervient dans un contexte politique déjà tendu pour Afrique du Sud, confrontée à une croissance économique fragile, à un chômage élevé et à une défiance croissante envers les institutions.

L’affaire pourrait fragiliser davantage l’autorité de Cyril Ramaphosa et accentuer les divisions au sein de l’African National Congress (ANC), alors que le président tente de préserver sa position face à une contestation grandissante.