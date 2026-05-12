Israël adopte une loi exceptionnelle pour juger les militants du Hamas du 7 octobre

Le Parlement israélien a adopté une nouvelle loi créant un tribunal militaire spécial destiné à juger les militants du Hamas impliqués dans l’attaque du 7 octobre. Le texte, adopté dans un rare climat d’unité politique, marque un tournant majeur dans la réponse judiciaire israélienne aux événements qui ont profondément traumatisé le pays.

Cette nouvelle législation prévoit la mise en place d’une juridiction militaire spécifique chargée de traiter les affaires liées aux attaques menées par le Hamas sur le territoire israélien. Les auteurs de la loi affirment vouloir accélérer les procédures judiciaires et garantir que les responsables soient jugés de manière adaptée à la gravité des faits.

Les partisans du texte estiment que cette mesure répond à une attente forte des familles des victimes et d’une grande partie de l’opinion publique israélienne. Selon eux, les attaques du 7 octobre nécessitent un cadre judiciaire exceptionnel compte tenu de leur ampleur et de leur impact sur la sécurité nationale.

La loi autorise également la peine capitale dans certaines circonstances, bien qu’elle ne l’applique pas automatiquement. Israël utilise extrêmement rarement la peine de mort, et cette disposition suscite déjà un important débat dans les milieux juridiques et politiques.

Plusieurs experts du droit ont exprimé leurs inquiétudes concernant le respect des garanties procédurales et des principes fondamentaux de justice. Certains craignent que la création d’un tribunal militaire spécial n’affaiblisse les protections juridiques habituelles accordées aux accusés.

Le Hamas a vivement condamné cette nouvelle législation, dénonçant une mesure politique et répressive. Le mouvement palestinien considère ce tribunal comme un instrument destiné à légitimer davantage la politique sécuritaire israélienne dans le contexte du conflit en cours.

Cette décision intervient alors que les tensions restent extrêmement fortes dans la région, près de deux ans après les attaques du 7 octobre et le déclenchement de la guerre qui continue de secouer le Proche-Orient.