Michaël Youn et sa compagne victimes d’un violent home-jacking près d’Aix-en-Provence

Michaël Youn et sa compagne Isabelle Funaro ont été victimes d’un home-jacking à leur domicile d’Éguilles, près d’Aix-en-Provence. Les faits se sont produits ce lundi matin, aux alentours de 8h30. Deux hommes cagoulés auraient pénétré dans la maison alors que les deux enfants du couple, âgés de 14 et 7 ans, étaient présents sur place.

La fille du couple menacée avec une arme longue

L’agression a rapidement pris une tournure particulièrement inquiétante. L’un des malfaiteurs a en effet braqué la fille de Michaël Youn et Isabelle Funaro avec une arme longue. Sous la menace, l’humoriste a été contraint d’ouvrir son coffre.

Près de 100 000 euros dérobés

Les braqueurs sont repartis avec un important butin composé d’argent liquide, de bijoux et de montres. Le préjudice est estimé à près de 100 000 euros. Après le vol, les deux hommes ont pris la fuite à moto.

Une enquête est en cours afin d’identifier les auteurs du home-jacking, de retracer leur parcours et de déterminer les circonstances exactes de cette violente intrusion au domicile du couple.