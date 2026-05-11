People Drames et accidents

Michaël Youn et sa compagne victimes d’un violent home-jacking près d’Aix-en-Provence

11 mai 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Michaël Youn et sa compagne victimes d’un violent home-jacking près d’Aix-en-Provence
Michaël Youn et sa compagne victimes d’un violent home-jacking près d’Aix-en-Provence

Michaël Youn et sa compagne Isabelle Funaro ont été victimes d’un home-jacking à leur domicile d’Éguilles, près d’Aix-en-Provence. Les faits se sont produits ce lundi matin, aux alentours de 8h30. Deux hommes cagoulés auraient pénétré dans la maison alors que les deux enfants du couple, âgés de 14 et 7 ans, étaient présents sur place.

La fille du couple menacée avec une arme longue

L’agression a rapidement pris une tournure particulièrement inquiétante. L’un des malfaiteurs a en effet braqué la fille de Michaël Youn et Isabelle Funaro avec une arme longue. Sous la menace, l’humoriste a été contraint d’ouvrir son coffre.

Près de 100 000 euros dérobés

Les braqueurs sont repartis avec un important butin composé d’argent liquide, de bijoux et de montres. Le préjudice est estimé à près de 100 000 euros. Après le vol, les deux hommes ont pris la fuite à moto.

Une enquête est en cours afin d’identifier les auteurs du home-jacking, de retracer leur parcours et de déterminer les circonstances exactes de cette violente intrusion au domicile du couple.

Partager
Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon