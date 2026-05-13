Alerte sanitaire en Europe : un hôpital néerlandais place 12 soignants en quarantaine après une exposition à l’hantavirus

Un hôpital des Pays-Bas a placé 12 membres de son personnel médical en quarantaine par mesure de précaution après une exposition potentielle à un patient atteint d’hantavirus. L’incident intervient alors que les autorités sanitaires internationales tentent de contenir une épidémie liée à une souche ayant touché le navire de croisière de luxe Hondius.

L’hôpital Radboudumc, situé à Nimègue, a indiqué que du sang et de l’urine provenant d’un patient infecté avaient été manipulés sans respecter les protocoles sanitaires renforcés. Les douze employés concernés resteront isolés pendant six semaines, même si l’établissement estime que le risque de contamination demeure très faible.

L’hôpital a précisé que les soins aux patients continuaient normalement et qu’aucune interruption des activités médicales n’était prévue. Cette situation met toutefois en lumière les difficultés rencontrées par les établissements de santé pour appliquer rapidement des mesures de sécurité plus strictes face à cette nouvelle souche du virus.

L’Organisation mondiale de la santé a confirmé un total de neuf cas dans cette épidémie, soit deux de plus que la veille. Les autorités sanitaires internationales s’attendent à l’apparition de nouveaux cas dans les prochains jours en raison de la longue période d’incubation de la maladie.

Le directeur de l’OMS a cependant tenu à rassurer sur l’ampleur de la situation. Selon lui, il n’existe actuellement aucun signe indiquant une épidémie de grande ampleur. Il a également insisté sur le fait que cette crise sanitaire n’avait « rien à voir avec le COVID-19 » et ne devait pas être assimilée à une pandémie mondiale.

Les experts restent néanmoins mobilisés afin d’éviter toute propagation supplémentaire du virus. La gestion de cette épidémie constitue un nouveau test pour les systèmes hospitaliers européens, encore marqués par les conséquences des précédentes crises sanitaires internationales.