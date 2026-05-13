Entrevue Politique

« Inch Allah ! Inch Allah ! » : Gérald Darmanin répond sur une possible candidature en 2027

13 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
« Inch Allah ! Inch Allah ! » : Gérald Darmanin répond sur une possible candidature en 2027
« Inch Allah ! Inch Allah ! » : Gérald Darmanin répond sur une possible candidature en 2027

Gérald Darmanin continue de laisser planer le doute sur ses ambitions présidentielles. Invité ce mercredi matin sur France Inter, le ministre de la Justice a été interrogé par Benjamin Duhamel sur une éventuelle candidature à l’élection présidentielle de 2027. Avec un sourire, il a répondu : « On verra bien, Inch Allah ! Inch Allah ! », une formule qui a immédiatement relancé les spéculations autour de ses intentions politiques.

Au cours de l’entretien, Gérald Darmanin a également estimé que la prochaine présidentielle serait « sans doute la plus importante depuis 30 ou 40 ans ». Il a regretté qu’il y ait aujourd’hui « beaucoup de candidats et pas beaucoup d’idées » à droite, tout en affirmant souhaiter l’émergence d’un seul candidat pour éviter un duel entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, un scénario qu’il juge « terrible pour la France ».

Le ministre est aussi revenu sur sa réforme controversée du plaider-coupable criminel, finalement revue à la baisse face aux critiques des magistrats et des avocats. Gérald Darmanin a reconnu ne pas disposer d’une majorité à l’Assemblée nationale pour faire adopter le texte dans sa version initiale, affirmant avoir choisi « le compromis » en excluant désormais les crimes sexuels et les affaires relevant des assises.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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