Anne-Sophie Frigout, élue RN, affirme avoir été prise à partie pendant un reportage CNEWS à Reims

L’eurodéputée du Rassemblement national Anne-Sophie Frigout a annoncé avoir été agressée lors d’un tournage réalisé avec la chaîne CNews dans un quartier de Reims. Selon l’élue, plusieurs individus l’auraient insultée et visée par des projectiles alors qu’elle se trouvait sur place pour évoquer les questions de sécurité dans la ville.

Les faits se seraient déroulés dans le quartier Wilson, où l’équipe de télévision accompagnait la responsable politique dans le cadre d’un reportage. Anne-Sophie Frigout affirme qu’une dizaine de personnes se sont regroupées autour du tournage avant que la situation ne dégénère. Une plainte a été déposée et le parquet a ouvert une enquête pour « outrages et violences sur personne chargée d’une mission de service public ».

Un climat politique de plus en plus tendu

Figure montante du RN dans la Marne, Anne-Sophie Frigout avait été candidate aux municipales de Reims en 2026 après avoir siégé comme députée puis eurodéputée. L’élue mène depuis plusieurs mois une campagne axée sur les questions d’insécurité et de violences urbaines dans la cité champenoise.

Des tensions politiques croissantes entourent les déplacements d’élus et des équipes de médias dans certaines zones sensibles. Ces derniers mois, plusieurs responsables politiques ont dénoncé des violences visant des représentants publics lors de reportages ou de visites de terrain.