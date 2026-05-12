Présidentielle 2027: Laurent Wauquiez appelle la droite à choisir, vite

Ce matin sur Franceinfo, Laurent Wauquiez a sorti le mégaphone: il dit tirer «la sonnette d’alarme» face à «l’inconscience» d’une droite qui s’éparpille à mesure que 2027 approche. Le président des députés LR pousse à une primaire pour désigner un candidat unique, faute de quoi le second tour pourrait se refermer comme un piège sur un duel LFI-RN. «On ne mesure pas la responsabilité qu’on aurait» en laissant les Français «arbitrer entre le RN et Jean-Luc Mélenchon», a-t-il insisté, au passage en rappelant que le leader insoumis est souvent sous-estimé dans les sondages.

Dans cette séquence, Wauquiez glisse aussi une reconnaissance interne : Bruno Retailleau est, selon lui, le «candidat légitime» des Républicains, «un peu moins de 40.000 militants» s’étant exprimés, tout en assurant qu’il ne sera pas candidat en 2027 et que les querelles récentes au sein du parti sont «tournées».

Le risque d’un second tour sans la droite

Le président du groupe Droite républicaine à l’Assemblée nationale vise surtout la dispersion : «Quasiment chaque semaine, on a un nouveau candidat» à droite, a-t-il lâché, et l’image parle d’elle-même, une mosaïque qui se fissure avant même d’être posée. Sa primaire rêvée irait large, du macroniste Gérald Darmanin à Sarah Knafo (Reconquête!), preuve qu’il regarde moins les étiquettes que l’arithmétique électorale, avec dans le viseur aussi des noms comme Édouard Philippe, Xavier Bertrand ou David Lisnard, déjà lancé avec Nouvelle Énergie.

Gabriel Attal, lui, est écarté car «pas dans le même projet politique». Wauquiez critiquant l’idée d’«unir la gauche et la droite», un attelage qui, à ses yeux, fait avancer le pays «pas vigoureusement». Reste que l’appel à l’unité, dans une famille politique marquée par le décrochage de 2022, ouvre une bataille feutrée mais réelle: celle du calendrier, des règles et de l’arbitre, avant même celle des urnes.