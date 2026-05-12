Une réforme veut imposer l’alerte des victimes lors des libérations d’agresseurs sexuels

Les députés doivent examiner une proposition de loi, en fin d’après midi, destinée à renforcer l’information des victimes de violences sexuelles lors de la sortie de prison de leur agresseur. Le texte prévoit de rendre cette notification systématique afin d’éviter que des victimes découvrent par hasard ou tardivement la remise en liberté de la personne condamnée.

Cette initiative parlementaire fait suite au drame de Yanis, un adolescent de 17 ans qui s’était suicidé après avoir appris que son agresseur sexuel avait été libéré sans qu’aucune information préalable ne lui ait été transmise. L’affaire avait suscité une vive émotion et relancé les critiques sur les failles de l’accompagnement des victimes après les condamnations pénales.

Un dispositif jugé insuffisant par les familles

Aujourd’hui, l’information des victimes peut être prévue dans certaines situations, mais elle reste partielle et dépend souvent des démarches engagées ou des dispositifs locaux de suivi. Les auteurs du texte estiment que cette absence de systématisation expose certaines victimes à un nouveau traumatisme psychologique au moment de la libération du condamné.

Les défenseurs de la réforme souhaitent également améliorer la coordination entre la justice, l’administration pénitentiaire et les associations d’aide aux victimes. Plusieurs élus considèrent que cette mesure constitue une garantie minimale pour permettre aux personnes concernées d’anticiper un retour à la liberté parfois vécu comme une menace ou une réactivation du traumatisme subi.