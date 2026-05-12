François Ruffin maintient sa course pour 2027 même sans union de la gauche

Le député Debout ! de la Somme François Ruffin a affirmé vouloir participer à une primaire de la gauche en vue de l’élection présidentielle de 2027, tout en prévenant qu’il maintiendrait sa candidature même en l’absence d’accord entre les différentes forces progressistes. Invité sur Franceinfo ce matin, l’ancien député insoumis a estimé qu’une telle consultation restait le meilleur moyen d’éviter l’éparpillement des candidatures à gauche.

L’élu plaide depuis plusieurs mois pour une large primaire réunissant l’ensemble des sensibilités de gauche, des écologistes aux socialistes en passant par les mouvements plus radicaux. Selon lui, cette stratégie permettrait de désigner un candidat capable de rivaliser avec le Rassemblement national et le bloc central lors du scrutin présidentiel.

Une candidature assumée malgré les divisions

François Ruffin a toutefois reconnu que l’hypothèse d’une union complète demeurait incertaine. Plusieurs personnalités et partis de gauche restent opposés à l’organisation d’une primaire commune, notamment autour de la place de Jean-Luc Mélenchon et des divergences stratégiques entre formations du Nouveau Front populaire.

Déjà engagé dans la préparation de l’échéance de 2027, le député multiplie les prises de parole sur le pouvoir d’achat, les services publics et les classes populaires, thèmes qu’il place au cœur de son positionnement politique. Il affirme vouloir porter une candidature tournée vers les électeurs modestes et les territoires ruraux, dans un contexte où la gauche peine encore à définir une stratégie commune pour la prochaine présidentielle.