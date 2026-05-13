L’inflation accélère à 2,2% sur un an, le Smic revalorisé de 2,4% au 1er juin

Les prix à la consommation ont progressé de 2,2% sur un an, selon les derniers chiffres publiés par l’Insee. Cette accélération de l’inflation intervient après plusieurs mois de relative stabilité et marque un retour des tensions sur les prix. L’institut statistique pointe du doigt la hausse du coût de l’énergie, directement liée à l’envolée des cours du pétrole sur les marchés internationaux. Les ménages français subissent ainsi une nouvelle pression sur leur pouvoir d’achat, notamment à la pompe et sur leurs factures.

Revalorisation automatique du salaire minimum

Cette remontée de l’inflation déclenche automatiquement une revalorisation du salaire minimum. Le Smic sera majoré de 2,4% à compter du 1er juin prochain, conformément au mécanisme légal d’indexation. Cette hausse mécanique vise à protéger le pouvoir d’achat des travailleurs les plus modestes face à l’érosion monétaire. Plusieurs millions de salariés seront concernés par cette augmentation qui interviendra en plein milieu d’année.

La situation actuelle rappelle les tensions inflationnistes observées ces dernières années. Les entreprises devront absorber cette hausse des coûts salariaux dans un contexte économique marqué par la volatilité des matières premières. Le gouvernement surveille de près l’évolution des prix, conscient que toute dégradation durable pourrait peser sur la consommation et fragiliser la reprise. Les prochains mois s’annoncent décisifs pour mesurer la solidité de l’économie française face à ces chocs externes.