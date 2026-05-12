Le prêt flash carburant s’ouvre au BTP annonce le ministre de l’Économie Roland Lescure

Cette fois, ce sont les artisans du bâtiment qui montent dans le camion des aides. Le gouvernement a annoncé l’élargissement du « prêt flash carburant » au secteur du BTP, une bouffée d’oxygène promise « dès les jours qui viennent » selon le ministre de l’Économie Roland Lescure, alors que les matériaux dérivés du pétrole renchérissent à vue d’œil avec la crise dans le détroit d’Ormuz.

Isolants, plastiques, solvants, peintures, adhésifs… sur les chantiers, l’addition grimpe vite et ce sont souvent les plus petites entreprises qui encaissent le choc, coincées entre devis signés hier et factures reçues aujourd’hui.

Bpifrance en première ligne, la trésorerie sous pression

Bpifrance servira de guichet pour ces prêts de 5 000 à 50 000 euros, annoncés à 3,8 % et sans garantie, destinés aux TPE, PME et artisans. Jusqu’ici, le dispositif visait surtout agriculteurs, pêcheurs, transporteurs routiers et taxis individuels, preuve que l’exécutif avance par cercles concentriques, en suivant les secteurs les plus exposés aux hausses de prix.

Le ministère indique que 7 000 dossiers ont déjà été déposés et que 3,3 millions d’euros ont été versés, un démarrage qui donne une idée de l’appétit… et de la nervosité des trésoreries. Dans la semaine, le Premier ministre Sébastien Lecornu doit préciser de nouvelles mesures pour juin, signe que la flambée des carburants s’installe et que l’État, bon gré mal gré, se prépare à tenir la distance.